Шестаков поздравил спасателей с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники МЧС! Дорогие друзья!
Примите самые добрые слова поздравления в день вашего профессионального праздника.
Спасение людей — что может быть более важным в нашей жизни? Наряду с врачами вы ежедневно приходите на помощь тем, кто столкнулся с бедой и с надеждой ждет поддержки. И мужественно выполняете свой долг, не требуя ничего взамен.
Особые слова благодарности — ветеранам службы, тем, кто 30 лет назад создавал спасательную систему, учился сам, а сегодня учит молодежь. Ваш труд и ваш опыт бесценны.
Вы всегда на передовой. И что бы ни случилось, каждый из нас знает: помощь обязательно придет. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что дарите нам эту надежду. Спасибо за тысячи спасенных жизней!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных минут в новом году!