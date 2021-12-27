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Шестаков поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 декабря 2021, 02:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Градоначальник Владивостока обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями в честь Дня спасателя.

Уважаемые сотрудники МЧС! Дорогие друзья!

Примите самые добрые слова поздравления в день вашего профессионального праздника.

Спасение людей — что может быть более важным в нашей жизни? Наряду с врачами вы ежедневно приходите на помощь тем, кто столкнулся с бедой и с надеждой ждет поддержки. И мужественно выполняете свой долг, не требуя ничего взамен.

Особые слова благодарности — ветеранам службы, тем, кто 30 лет назад создавал спасательную систему, учился сам, а сегодня учит молодежь. Ваш труд и ваш опыт бесценны.

Вы всегда на передовой. И что бы ни случилось, каждый из нас знает: помощь обязательно придет. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что дарите нам эту надежду. Спасибо за тысячи спасенных жизней!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных минут в новом году!

Фото: vlc.ru

#Новости#Праздник#Владивосток#Профессиональный праздник#МЧС#Приморье#Общество
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