Студенты Владивостока попробовали себя в роли бизнесменов

«Дальневосточный федеральный университет является центром инновационной экосистемы всего Дальнего Востока. Выступая в качестве региональной площадки проекта Минобрнауки России, университет делает еще один шаг в сторону развития технологического предпринимательства края. Приоритетной целью ДВФУ является взаимодействие со студентами в области поддержки молодых стартапов, а также создание инфраструктуры для развития бизнеса. С этой целью с 2017 года на базе университета создан технопарк „Русский“ — центр координации и поддержки технологических проектов на Дальнем Востоке», — отметил директор технопарка «Русский» ДВФУ Дмитрий Боровиков.