Мы им — крабов и орехи, они нам — игрушки и продукты

Например, по состоянию на утро 28 декабря 2021 года на территории, прилегающей к пункту пропуска МАПП Пограничный — Суйфэньхэ, ожидали убытия в КНР 52 транспортных средства. Учитывая пропускную способность пункта пропуска — 100 автомобилей в обе стороны, все они в этот же день убыли в Китай. 27 декабря через этот пункт пропуска проследовало 122 грузовых автотранспортных средства (61 — в Китай и 61 — обратно). Оформление автомобилей ведётся в режиме живой очереди, электронной очереди на въезд в пункт пропуска нет.