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Во Владивостоке стартуют продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам

29 декабря 2021, 01:39
Фото: 1mediainvest.ru
Аэрофлот с 29 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам для дальневосточников и льготников.

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний в экономическом классе для полётов в 2022 году, сообщили в пресс-службе компании.

По программе субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока билет из Владивостока в Москву обойдётся в 10500 рублей в одну сторону.

Для льготной категории граждан дотируемых маршрутов из Владивостока больше: в Москву (7400 рублей в одну сторону), в Петропавловск-Камчатский (6 000 рублей), Южно-Сахалинск (1500 рублей) и Хабаровск (1800 рублей).

Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте Аэрофлота без посещения офиса продаж авиакомпании. Для подтверждения места постоянной регистрации или льготного статуса на этапе ввода данных о пассажире на сайте надо загрузить сканированные копии или фотографии документов. Напомним, что сроки оформления билета с момента бронирования увеличены до семи дней.

Льготная категория граждан — это люди в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин, а также инвалиды и сопровождающие их лиц, многодетные семьи.

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#Новости#Москва#Авиаперевозки#Приморье#Экономика
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