Почти сорок приморских школ отремонтируют за два года

По поручению президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Путин поручил на Съезде «Единой России» в июне. Её реализацию закрепили в народной программе партии. Напомним, за 2021 год капитальный ремонт охватил 43 приморские школы. Ведение ремонта обеспечивается из краевого и федерального бюджетов, всего было выделено 215,8 миллиона рублей. Кроме того, за прошлый год в школы Приморья поступили почти 3 тысячи ноутбуков по нацпроекту «Образование». Общая стоимость закупки составила 197,5 миллионов рублей.