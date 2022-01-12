ООН провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры

Отметим, в рыбохозяйственном комплексе Приморья наблюдается интенсивное развитие аквакультуры. В крае сформировано почти 350 рыбоводных участков для аквакультуры, которые закреплены за 114 предприятиями. На сегодняшний день их площадь составляет почти 80 тысяч гектаров. Основное количество участков — 310, — отдано под морскую аквакультуру, остальные — под пресноводную. За девять месяцев 2021 года выращено почти 56 тысяч тонн гидробионтов, в основном это морская капуста, гребешок, трепанг. Занятие аквакультурой — дело не из простых, гидробионты гибнут из-за опреснения морских вод. А в этом году ещё и заметно поднялась температура воды — на дне она достигала 28 градусов, что также негативно сказалось на росте гидробионтов.