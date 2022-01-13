В лидерах удорожания за прошлый год числился картофель, в этом году стали огурцы

Отметим, накануне Нового года в Приморскстате подсчитали, на сколько за год подорожали продукты, необходимые для новогоднего меню. Так, свинина бескостная в конце 2020 года по данным ведомства, стоила, в среднем, 469,9 руб. за кг, в ноябре 2021 — 483,5 руб. Куры охлаждённые и мороженые — 185,2 и 234,2 руб. Масло сливочное: 784,3 и 828,8 руб. Хлеб: 95,2 и 100 руб. за кг. Картофель: 38,8 и 66 руб. Огурцы свежие: 182,5 и 214 руб. Сыр: 722 и 753 руб. Конфеты шоколадные: 698 и 760,2 руб. Икра лососевых: 3969,3 и 4802,1 руб.