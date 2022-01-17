Заметил нарушителя ПДД — сообщи в ГИБДД

Нередко в пабликах в социальных сетях появляются сообщения о том, что-то тот или иной водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, встал вторым рядом, перекрыв проезд, паркуется на газоне и т. д.
В краевой ГИБДД призывают приморцев, ставших свидетелями нарушения ПДД, сообщить о фактах напрямую в Госавтоинспекцию. Для этого необходимо зафиксировать на фото или видео нарушение и направить обращение по ссылке https://гибдд.рф/request_main. На фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки автомобиля и сам факт нарушения. Например, если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака.
Напомним, как уже сообщал «ЗР», видеозапись с автомобильного видеорегистратора, размещённая в соцсетях, помогла привлечь к ответственности водителя автобуса. Он въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы. Видео, на котором был запечатлён момент грубого нарушения ПДД, увидели полицейские в ходе мониторинга социальных сетей. Прямое обращение в Госавтоинспекцию позволит более оперативно провести провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности.