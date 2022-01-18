Экспорт нефти через порт Козьмино в 2021 году увеличился до рекордных 35,1 млн тонн

Объём экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через нефтепорт Козьмино по итогам 2021 года составил 35,1 млн тонн, что на 6,7% больше, чем в 2020 году. Это самый высокий показатель годовой отгрузки сырья за 12 лет работы предприятия.

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