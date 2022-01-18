Экспорт нефти через порт Козьмино в 2021 году увеличился до рекордных 35,1 млн тонн

Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти сорта ESPO (ВСТО) остаётся Китай. На КНР приходится 80% общего объёма отгружаемого сырья. Другими направлениями отгрузки углеводородов по итогам минувшего года стали: Япония — 7%, США — 6%, Южная Корея — 4%, Малайзия — 2%, Сингапур — 1%. Ресурсной базой высококачественного сорта ESPO служат месторождения нефти в Западной, Центральной и Восточной Сибири.
За всё время работы порта — с конца декабря 2009 года и по состоянию на 17 января — обслужено 3 182 танкера, экспортировано суммарно 320,3 млн тонн нефти.
Для надёжности и безопасности товарно-транспортных операций в порту на всех этапах — приёме, хранении и перевалке нефти на суда, — ведётся непрерывный контроль соблюдения нормативов промышленной безопасности. В 2021 году предприятие в очередной раз подтвердило соответствие требованиям международных стандартов в области экологии, энергетики и охраны труда.