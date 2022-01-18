Никита Рудницкий: «Худшее для сомелье — стать снобом»

— Точка, на которой я сейчас нахожусь, это промежуточный момент, которому я несказанно рад. Самым началом этого пути, наверно, можно считать 2017 год. Это случилось спонтанно, тогда я просто начал читать книжки про вино и понял, что это очень интересная ниша. В то время во Владивостоке не было профессии сомелье как таковой. Но я начал углубляться в изучение теории, и мне как раз предоставилась возможность попробовать себя в роли сомелье в ресторане, где я работал официантом. На другой чаше весов была прибыльная возможность работы по образованию (горный инженер-технолог). Выбор пал не в пользу финансов. Выбрал незнакомую на тот момент нишу вина, потому что просто захотелось.