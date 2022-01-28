Соседним регионам приморская свинина достанется не ранее 2023 года

Свинокомплексы в Михайловском и Спасском районах — это современные технологии с высокой производительностью. В прошлом году поголовье в них увеличилось до 310,7 тысяч голов.
Как ожидается, в конце текущего года мы предприятия закроют потребность населения Приморья в свинине, и в 2023 году край намерен поставлять продукцию в соседние регионы.
В пресс-службе края напомнили, что промышленное производство свинины в крае прекратилось в 1992 году. В «нулевых» были построены примитивные китайские свинокомплексы в Октябрьском районе и Уссурийске. И только с созданием высокотехнологичных комплексов в ТОР «Михайловский» в Приморье началось настоящее возрождение промышленного производства мяса.
Напомним, на территории ТОР «Михайловский» компании «РусАгро» и «Мерси Трейд» реализуют инвестиционные проекты по производству свинины. Всего будет построено 11 свинокомплексов общей мощностью до 110 тысяч тонн мяса в год.