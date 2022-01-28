Соседним регионам приморская свинина достанется не ранее 2023 года

В пресс-службе края напомнили, что промышленное производство свинины в крае прекратилось в 1992 году. В «нулевых» были построены примитивные китайские свинокомплексы в Октябрьском районе и Уссурийске. И только с созданием высокотехнологичных комплексов в ТОР «Михайловский» в Приморье началось настоящее возрождение промышленного производства мяса.