В Хасанском районе присваивали выданные людям ДВ-гектары

Полпред сослался на информацию министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на «горячую линию» которого поступают жалобы граждан. Они говорят, что в некоторых муниципалитетах служащие волокитят рассмотрение заявок о получении гектара в собственность до тех пор, пока срок выдачи участка не закончился, и тогда его изымают из списка.
Пока такие сигналы получены касательно конкретных районов Приморья. Причина негодования полпреда Юрия Трутнева касается прецедента по присвоению ДВ-гектаров в Хасанском и Шкотовском районах — информация об этом появилась в телеграм-канале expertprimorye, эксперты которого связывают эти случаи, в первую очередь, с системой управления в данных муниципалитетах.
В телеграм-канале expertprimorye указано, что «Хасанский район на протяжении нескольких лет входит в ТОП-5 самых неэффективных муниципалитетов региона. Его глава Иван Степанов с 1991 года занимал пост главы поселения и всю свою профессиональную карьеру был агентом олигарха Джамбулата Текиева. Компетенций для работы на посту главы района с функциями антикризисного менеджера — нет».
И Хасанский район сегодня, как считает телеграм-канал expertprimorye, — это рассадник незаконных баз отдыха и иных объектов, которые построены на незаконно выданных земельных участках. Вопросы решаются исключительно в интересах узкой группы лиц. «В той же Славянке при попустительстве властей уже был сорван Генплан и ПЗЗ с учётом заявок инвесторов. Сейчас административный центр живёт по документам 2011 года».
Глава Шкотовского района Виктор Михайлов находится у власти с 2005 года. За это время, уверяет телеграм-канал expertprimorye, кумовство на территории «достигло невиданных масштабов, все нормальные земельные участки давно отошли к окружению главы. А недовольство населения работой Михайлова достигло своего апогея уже давно, но это не помешало ему быть переназначенным на новый срок в 2020 году».
«Эксперты» резюмируют: на территориях люди находятся у власти по 20-30 лет. Они устраивают региональные власти своей лояльностью, но для них чужды такие вещи как «развитие», «инвестиции», «бесплатная земля людям».