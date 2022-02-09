Бизнесмен и журналист в Приморье конфликтуют из-за матери-одиночки

— Господин Алексеев внезапно переобулся в воздухе. То есть, заявил, что готов помочь уволенной им Ирине Парфенчик неким грантом на развитие непонятного бизнеса. Подчеркиваю, нет речи, что компания ДНС вынудила мать двоих детей незаконно уволиться. Теперь Алексеев говорит, что в этой ситуации никто не виноват. Неужели никто? Между тем, он все эти дни в своих социальных сетях твердил о том, что недопустимо работать «мимо кассы». Кто работал мимо кассы? Где доказательства? Что это, если не опосредованное обвинение Ирины в воровстве? То есть, репутации незаконно уволенной ДНС матери–одиночки, нанесен значительный урон. Плюс финансовый ущерб. Вот эти две позиции миллиардер из Приморья обязан возместить. А свой грант, с предложением заняться Инстаграммом и Тиктоком, он пусть засунет куда ему угодно. Потому что бизнес — это всегда жестокие игры, Алексееву ли этого не знать. Не уверена, что занятие бизнесом подходит для матери двоих маленьких детей, у которой не было в этой части никакого опыта. Это мое личное мнение.