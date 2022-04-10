Во Владивостоке подорожали услуги такси

Posted 9 апреля 2022, 23:58
Published 9 апреля 2022, 23:58
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
Согласно новым расценкам, подача машины по тарифу «Эконом» обойдётся до 89 рублей. Раньше максимальная планка была установлена на отметке 69 рублей, как утверждают пользователи Яндекс.Go.
Стоимость километра пути вырастает с 6 рублей до 6,25 рублей, а за каждый километр за пределами краевого центра придётся платить до 19 рублей, хотя раньше было 17 рублей за км.
Платное ожидание теперь обойдётся клиенту в 7 рублей за каждую минуту вместо 5 рублей.
Удорожание коснётся всех тарифов, и ознакомится с новыми расценками можно на официальной странице сервиса.