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Posted 9 апреля 2022, 23:58

Published 9 апреля 2022, 23:58

Modified 20 августа, 12:56

Updated 20 августа, 12:56

Во Владивостоке подорожали услуги такси

Во Владивостоке подорожали услуги такси

9 апреля 2022, 23:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Такси
Тарифы на перевозку пассажиров сервиса «Яндекс.Go» поднимут в приморской столице с 11 апреля. Речь идёт о заметном повышении стоимости.

Согласно новым расценкам, подача машины по тарифу «Эконом» обойдётся до 89 рублей. Раньше максимальная планка была установлена на отметке 69 рублей, как утверждают пользователи Яндекс.Go.

Стоимость километра пути вырастает с 6 рублей до 6,25 рублей, а за каждый километр за пределами краевого центра придётся платить до 19 рублей, хотя раньше было 17 рублей за км.

Платное ожидание теперь обойдётся клиенту в 7 рублей за каждую минуту вместо 5 рублей.

Удорожание коснётся всех тарифов, и ознакомится с новыми расценками можно на официальной странице сервиса.

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#Бизнес#Приморье#Владивосток#Новости#Такси
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