У Приморского края есть потенциал стать винодельческим регионом

Posted 19 апреля 2022, 03:04
Published 19 апреля 2022, 03:04
Modified 20 августа, 12:59
Updated 20 августа, 12:59
— Новости о сокращении импорта алкоголя и повышении цен начали появляться еще в начале марта. Какова ситуация сейчас?
— В импорте все, конечно, зависит от доллара. На данный момент очень мало компаний, ушедших с рынка, как это произошло с одеждой. Но в их число вошли довольно известные и крупные производители. Но, по сути, они временно приостановили работу. Основная причина — нестабильность курса валют, что спровоцировало непонимание работы с Россией.
Что касается логистики — некоторые поставки напрямую прекратились, но это не значит, что нет обходных путей через другие страны. Например, через Казахстан. Это, естественно, увеличивает стоимость логистики и время доставки. Соответственно, примерно на 10% сократится импорт в Россию.
Но для большинства это будет незаметно, поскольку по большей части сократятся поставки очень дорогих, точечных позиций брендов, которые можно найти в винотеках по высокой цене. То, что мы привыкли видеть на полках алкомаркетов, скорее всего, никуда не денется, но ощутимо подорожает. Рост цен дойдет до 50% точно. Он уже и сейчас заметен, скоро все подорожает в 1,5 раза гарантированно. В начале апреля покупатели могли заметить снижение цен, произошло это по инициативе поставщиков. Но надо понимать, что это временная мера, чтобы не потерять покупателей.
— А что насчет пива и крепких напитков? Чего ждать в этом секторе?
— С пивом тоже будут проблемы. Весь материал для него привозят из-за рубежа. Солод, хмель — это все зарубежное, у нас они не выращиваются. Нужно ожидать подорожания.
Насчет крепких напитков — они точно также подорожают. Компании, которые их возили, будут поднимать цены, чтобы распродать остатки, не обанкротившись. Если ситуация не изменится, можно ожидать их исчезновения.
На этом фоне ситуация с вином попроще. Некоторые компании, если ситуация не изменится, планируют доставлять его обходными путями. А незначительный уход некоторых фирм дальневосточный потребитель почти не заметит, поскольку большая часть дорогого зарубежного вина идет на Москву и Петербург.
Поэтому сокращение импорта алкоголя в Россию на 40%, как ранее сообщал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, – это пока самый негативный прогноз.
— Какие надежды есть на импортозамещение?
— Импортное вино составляет огромную долю на российском рынке, примерно 90%. На данный момент мы можем заместить импорт процентов на двадцать. Сейчас у российского виноделия не те мощности. Надо заметить, что с 2014 года больше денег вкладывалось в виноделие Крыма, про Краснодарский край тоже нельзя забывать. Но эти виноградники начнут давать вино стабильного качества в больших объемах только через пару-тройку лет.
Тут еще встает проблема с тарой. Основной ее поставщик уже испытывает сложности, что сокращает количество упаковки, которая раньше удешевляла производство. Бутылка с пробкой и этикеткой и другие расходные материалы, которыми хозяйствам теперь придется заменить прежнюю недорогую упаковку, обслуживание оборудования сильно увеличат стоимость даже непримечательных вин.
Российское вино прибавит в объеме и цене, хотя винодельни и начнут экономить, но потеряют в качестве.
Здесь встанет выбор между зарубежным и российским вином, которое будет немногим дешевле первого. Сейчас сложно говорить наверняка, это примерный прогноз. Хотя виноделы и их представители, с которыми уже удалось пообщаться, гарантируют подорожание процессов производства.
— Смогут ли любители вин Нового Света найти им замену среди российских или других вин?
— Российское вино, конечно, не сможет заменить дорогие вина вроде бордосских, бургундских и тосканских. Но стать заменой массовых чилийских, австралийских и аргентинских — вполне может.
В Китае, между прочим, делают качественное вино, но мы его пока не видим. Так или иначе, этим винам, как и винам других стран, нужно пройти склад «растаможки» в Риге. Грубо говоря, там сейчас «вставляют палки в колеса», что затрудняет процесс импорта. Поэтому нам остро необходим такой склад на Дальнем Востоке, хотя такие склады уже создаются по России. Благодаря ему цены на тот же алкоголь из Китая, Японии, Южной Америки и других ближних стран были бы гораздо ниже из-за более упрощенной логистики.
— Как вы оцениваете возможности местного, дальневосточного виноделия на данный момент?
— Мы не классифицированы как винодельческий регион, у нас плохо приживаются международные сорта винограда. В основном у нас выращивают местные сорта, из которых вино получается специфическим, непривычным для потребителя.
На данный момент есть несколько плодовых питомников на территории Приморского края, некоторые из них дают виноград стабильного качества. На продажи они не нацелены, вино изготавливают как выставочный материал для дальнейшей продажи определенных лоз винограда.
Пока непонятно, что будет с местным виноделием. Некоторые виноделы делают вино для себя и близкого круга знакомых и не могут продавать его. Для продаж требуется дорогая лицензия, нельзя забывать про высокие налоги. Но все же у Приморского края есть потенциал стать винодельческим регионом в будущем.
Записала Алина Лучина