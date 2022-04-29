Как выразить свои чувства без слов: Язык цветов и значение букетов

Также немаловажное значение в букетах играет цветовая гамма. Например, белый цвет является нейтральным. Белые цветы хорошо сочетаются с другими оттенками и подходят для любого мероприятия. А вот красный больше подходит для выражения чувств определённому человеку, так как этот цвет означает любовь и страсть, а так же победу и силу духа. Розовые композиции схожи по своему значению с белыми, в то время как оранжевые или желтые букеты говорят о положительных эмоциях и радости. Оранжевый цвет часто добавляют в композиции для мужчин.