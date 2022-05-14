zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2022, 02:10

Published 14 мая 2022, 02:10

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией

Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией

14 мая 2022, 02:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Китай
Причина не внешнеполитическая ситуация, а высокий уровень заболеваемости COVID-19 в КНР. Об этом заявил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

По его словам, в Поднебесной действуют жёсткие ограничения на внутренние перемещения людей и товаров, в том числе в приграничных населённых пунктах, куда дальневосточники с удовольствием ездили в рамках межгосударственного туристического обмена — Суйфэньхэ, Хуньчунь и других.

— Пока китайская сторона не готова принимать наших туристов. Требования настолько строгие, что нам даже не удаётся договориться даже чтобы водители фур, перевозящие грузы между странами, на ночь оставались в Китае. Они возвращаются в тот же день, когда пересекли границу, — рассказал Старичков.

Он также отметил, что прогнозировать, когда Китай откроет границы для туристических потоков невозможно, все зависит от эпидемиологической ситуация на территории страны.

Напомним, ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем.

Ранее сообщалось, что складывающаяся международная обстановка даёт больше возможностей в развитии отношений между Приморьем и Китайской Народной Республикой. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, КНР является одним из самых значимых партнёров и дружественным соседом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Приморский край и приграничные провинции Китая Хэйлунцзян и Цзилинь связывает давняя дружба, также установлены контакты с провинциями Ляонин, Шаньдун, Гуандун, Внутренняя Монголия и Сычуань. В прошлом году, несмотря на сложную эпидобстановку, оборот торговли между Россией и Китаем составил 140 млрд долларов. По информации главы региона, доля Китая во внешней торговле ДФО составляет более трети, а во внешнеторговом обороте Приморья — около 50%.

Материалы по теме
Ввоз свежих овощей и фруктов из КНР в Приморье увеличился почти на 300 тонн
#Общество#Приморье#Новости#Китай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика