В Приморье автовладельцы ринулись регистрировать гаражи по упрощённой схеме

Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России 1 сентября 2021 года. Согласно документу, граждане могут оформить в собственность гаражи по упрощённой схеме, но только если земля под ними находится в государственной либо муниципальной собственности. «Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года в отношении объектов капитального строительства, возведённых до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.