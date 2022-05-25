В Приморье автовладельцы ринулись регистрировать гаражи по упрощённой схеме

Posted 25 мая 2022, 01:41
Published 25 мая 2022, 01:41
Modified 20 августа, 13:06
Updated 20 августа, 13:06
По статистике ведомства, за первые семь месяцев действия «гаражной амнистии» (с 1 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года) в России успели зарегистрировать около 30 тысяч объектов недвижимости по «гаражной амнистии», среди них — более 16 тысяч земельных участков и 12, 7 тысяч гаражей.
При этом, по данным регионального Управления Росреестра на 20 мая, в Приморье поставлены на учёт в упрощённом порядке почти 850 гаражей и более 650 земельных участков.
Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России 1 сентября 2021 года. Согласно документу, граждане могут оформить в собственность гаражи по упрощённой схеме, но только если земля под ними находится в государственной либо муниципальной собственности. «Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года в отношении объектов капитального строительства, возведённых до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.
Между тем, Госавтоинспекция предупреждает приморцев о мошенничестве в отношении владельцев транспортных средств и предлагает проверить прошлое автомобиля перед покупкой.
С начала года в крае совершено свыше 38 тысяч регистрационных действий, при этом в 228 случаях выявлены факты совершения сделок с признаками преступлений. Из них 217 случаев изменения или уничтожения маркировочных обозначений номерных агрегатов, в 9 случаях были предоставлены поддельные документы, а также пресечены две попытки зарегистрировать паспорт автомобиля, находящегося в розыске.
ГИБДД предлагает гражданам обращаться к ним, чтобы на безвозмездной основе проверить легитимность ТС и законность документов на него.