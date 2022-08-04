В Приморье на «PrоДФО» прошло обсуждение интернет-контента в креативной экономике

Как сообщает vostokmedia.com, по словам руководителя промогруппы каналов 360 Виктора Абрамяна, в прошлом году объем рынка цифровой рекламы достиг свыше 320 миллиардов рублей. Каждому третьему рекламодателю до половины средств, выделяемых на свои рекламные кампании, пришлось тратить на работу с блогерами.
Как считает управляющий директор агентства INVITE, основатель паблика MDK и агентства MDK Creative Роберто Панчвидзе, востребованность рынка интернет-рекламы всегда была высокой. А сегодня даже при условии глобальных ограничений будет идти его восстановление.
По мнению руководителя департамента по работе с блогерами продюсерского центра INSIGHT PEOPLE Лидии Роговой, благодаря сегодняшним ограничениям была открыта эпоха экспериментов, когда блогеры должны не только быть упорными в достижении своих целей, но и новаторами. Помимо этого, необходимо создание морально-этического кодекса, и нужно следовать существующим в социальных сетях этическим нормам. Необходимо избавляться от стереотипов, чтобы люди понимали, что профессия блогера связана с серьезным трудом.
По словам руководителя отдела спецпроектов RUTUBE Дарьи Ряжских, блогеры должны учиться видеть тренды при создании качественного контента. А руководитель региональной студии продюсерского центра INSIGHT PEOPLE в Якутске Айыына Федорова полагает, что в инструментарии современного блогера должно быть все необходимое для продвижения своего контента. Микроинфлюенсеры должны почти ежедневно работать с качественным контентом, чтобы постепенно привлечь миллион подписчиков, изучая и используя возможности сегодняшних интернет-площадок.