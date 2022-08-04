В Приморье на «PrоДФО» прошло обсуждение интернет-контента в креативной экономике

По мнению руководителя департамента по работе с блогерами продюсерского центра INSIGHT PEOPLE Лидии Роговой, благодаря сегодняшним ограничениям была открыта эпоха экспериментов, когда блогеры должны не только быть упорными в достижении своих целей, но и новаторами. Помимо этого, необходимо создание морально-этического кодекса, и нужно следовать существующим в социальных сетях этическим нормам. Необходимо избавляться от стереотипов, чтобы люди понимали, что профессия блогера связана с серьезным трудом.