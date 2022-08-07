Август: пора собираться в школу

«К сборам в школу уже приступили, собираться лучше заранее, потому что это дороговато для семейного бюджета, особенно если школьников, как у нас, двое. Нужно купить очень много: тетради и прочую канцелярию, форму – и школьную, и спортивную, обувь, верхнюю одежду. Обходится всё это дорого, так как стараюсь приобрести всё качественное, чтобы ребёнку было удобно и комфортно пользоваться, а всё качественное дорого. Обычно покупки делаю в магазинах, так как хочется всё потрогать руками и определить качество товара, к сожалению, был печальный опыт покупки в интернете: то качество не то, то размер не подошёл. Можно, конечно, что-то и в интернете купить, например, канцелярию», – делится с нашим изданием своим опытом подготовки к новому учебному году мама школьницы Елена Пелекшева.