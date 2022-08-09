Приморье на языке современного искусства - фото

Это особенная выставка, потому что выпадает на юбилей автора – 65 лет, а также потому, что Олег известен как скульптор, и живопись показывает впервые.
Поддержать художника на открытии выставки пришли родные, друзья и давние знакомые. Среди них Председатель Думы Владивостока Андрей Брик, с которым художник вместе провёл детство, известный искусствовед Юлия Климко, заместитель директора Приморской картинной галереи по научной работе Наталья Левданская и общественный деятель, всеми любимая Марина Баринова, также принявшая участие в создании экспозиции.
Профессионалы отметили удивительную манеру художника, которая передаёт яркость приморской природы, уют дома и пробуждает в зрителе размышления о чём-то вечном.
Наш фоторепортаж поможет погрузиться в загадочную атмосферу выставки и попробовать самим различить образы на картинах Олега Батухтина.
Алиса ТКАЧЕНКО
Фото автора