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Приморье на языке современного искусства - фото

9 августа 03:16
Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"
Во Владивостоке открылась выставка члена Союза художников России Олега Батухтина «По дороге домой». Мастер изобразил своё видение дороги от Кавалерово до Владивостока.
Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Это особенная выставка, потому что выпадает на юбилей автора – 65 лет, а также потому, что Олег известен как скульптор, и живопись показывает впервые.

Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Поддержать художника на открытии выставки пришли родные, друзья и давние знакомые. Среди них Председатель Думы Владивостока Андрей Брик, с которым художник вместе провёл детство, известный искусствовед Юлия Климко, заместитель директора Приморской картинной галереи по научной работе Наталья Левданская и общественный деятель, всеми любимая Марина Баринова, также принявшая участие в создании экспозиции.

Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Профессионалы отметили удивительную манеру художника, которая передаёт яркость приморской природы, уют дома и пробуждает в зрителе размышления о чём-то вечном.

Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Наш фоторепортаж поможет погрузиться в загадочную атмосферу выставки и попробовать самим различить образы на картинах Олега Батухтина.

Алиса ТКАЧЕНКО

Фото автора

#Новости#Культура#Приморский край
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