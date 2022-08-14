Компания «Девелопмент-Юг» поздравляет коллег с Днём строителя

Наша компания уже 27 лет строит жилые комплексы по всей России. За это время было построено 146 домов, в которых живет 28 000 семей. Во Владивостоке мы начали строить совсем недавно, в 2020 году, но уже сейчас в работе три проекта, один из которых уже на финишной прямой — сдача в этом году!