Компания «Девелопмент-Юг» поздравляет коллег с Днём строителя

Поздравляем всех, кто воплощает мечту людей о собственном доме, строит дороги, развивает города и поселки.
Наша компания уже 27 лет строит жилые комплексы по всей России. За это время было построено 146 домов, в которых живет 28 000 семей. Во Владивостоке мы начали строить совсем недавно, в 2020 году, но уже сейчас в работе три проекта, один из которых уже на финишной прямой — сдача в этом году!
Отдельно мы хотим поблагодарить всех, кто доверяет нам и интересуется нашими проектами. А также всех наших сотрудников, которые работают в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» по всей России.
Спасибо за ваш труд. Желаем благополучия, здоровья вам и вашим семьям, и пусть работа всегда приносит радость.
Поздравляем с Днем Строителя!
Ваш «Девелопмент-Юг». Строим города уже 27 лет.