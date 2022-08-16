Приморские врачи - о лечении инсульта

– Пациент находится на операционном столе, под ним – рентгеновская трубка. Без каких-либо разрезов, одним проколом в бедренную артерию (в районе паха) вводятся специальные трубки, которые протаскивают через аорту и все сосуды организма. Они доходят до головного мозга, до целевой артерии, забитой тромбом. Всё выполняется микро-проводниками с волосок толщиной. Смысл операции – вытащить тромб. Например, методом отсасывания. Тогда мозг может восстановиться. Манипуляции проводятся в течение шести часов от начала симптомов. Также врачи могут довести специальный металлический каркас, который раскрывается, словно ловушка, и захватывает тромб. Устройство называется «стент-ретривер». Операция про- водится без общего наркоза, зачастую мы видим восстановление пациента едва ли не мгновенно, – поделился эксперт.