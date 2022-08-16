Спрашивали? Отвечаем!

Задали участники встречи и вопрос о работе светофоров, которые сейчас не показывают оставшееся время до переключения. Константин Шестаков рассказал, что сейчас 98 светофоров города работают в единой интеллектуальной системе, которая сама определяет график переключений – в зависимости от ситуации на дороге. В таком режиме они будут работать ещё несколько месяцев, и, если практика покажет, что система кардинально ничего не меняет, от неё могут отказаться.