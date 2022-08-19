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На Сахалине в 2023 году заработает первая очередь тепличного комплекса

Сегодня, 19:53
На юге Сахалинской области продолжается строительство современного комплекса теплиц. Общая площадь объекта составит 6,9 гектара. Сдача в строй первой очереди комплекса в 2,9 гектара запланирована на начало 2023 года. В июле проект положительно оценил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Современный комплекс теплиц строит на Сахалине АО «Совхоз «Тепличный». Компания намерена инвестировать в реализацию проекта один миллиард рублей, сообщает tia-ostrova.ru/news. На начальном этапе новые теплицы позволят предприятию нарастить валовый объем производства свежих овощей с 8 до 10 тысяч тонн ежегодно. Кроме того, совхоз «Тепличный» рассчитывает на расширение ассортимента продукции.

Напомним, в августе 2016 года предприятие стало резидентом территории опережающего развития «Южная».

“Правительство Сахалинской области оказывает обширную государственную поддержку, в том числе тепличного овощеводства, - сообщила министр сельского хозяйства и торговли Сахалина Инна Павленко. - За счет чего наши хозяйства имеют возможность активно развиваться, создавать дополнительные тепличные комплексы и предлагать потребителям более широкий ассортимент и объем продукции”.

Сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории региона, предлагают широкую линейку субсидирования. Сумма возмещения за сетевой газ достигает 20 процентов, а за уголь – 70. Тепличные предприятия Сахалина по льготному тарифу оплачивают электроэнергию на уровне 30 процентов от промышленной отметки.

Последние данные статистики свидетельствуют о том, что обеспеченность тепличными овощами одного жителя островного региона достигает на данный момент 100-процентного уровня. Строительство и модернизация тепличных комплексов на Сахалине только за минувшие три года позволило более чем на две тысячи тонн в год нарастить урожай овощей защищенного грунта. Регион занимает сейчас первое место по объемам производства тепличных овощей среди всех субъектов Дальнего Востока.

Следует отметить, что в период с 2014 по 2017 год одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона – АО «Совхоз «Тепличный» – удалась реализация масштабного проекта, предусматривающего поэтапное строительство теплиц. Результатом этой работы стало сведение к минимуму завоза на Сахалин овощей закрытого грунта, например из КНР. Наряду с этим овощная продукция сахалинского производства реализуется в настоящее время не только на территории острова, но и в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и на Камчатке.

 

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