На Сахалине в 2023 году заработает первая очередь тепличного комплекса

Следует отметить, что в период с 2014 по 2017 год одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона – АО «Совхоз «Тепличный» – удалась реализация масштабного проекта, предусматривающего поэтапное строительство теплиц. Результатом этой работы стало сведение к минимуму завоза на Сахалин овощей закрытого грунта, например из КНР. Наряду с этим овощная продукция сахалинского производства реализуется в настоящее время не только на территории острова, но и в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и на Камчатке.