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В городе Артеме Приморского края асфальтируют мост через Озерные Ключи

Вчера, 20:47
Фото: piqsels.com
В приморском Артеме асфальтируют мост на улице Кирова, ведущий через реку Озерные Ключи. Местным жителям сообщили, что все работы в рамках запланированной реконструкции будут проводить в вечернее и ночное время для их удобства.

К реализации проекта, который предусматривает реконструкцию моста через Озерные Ключи, власти Приморья приступили в минувшем году. На период проведения работ на основном сооружении создали временный объезд для движения автотранспортных средств, сообщает vostokmedia.com.

В рамках реализации проекта проезжую часть расширили с двух до трех полос. Для пешеходов возвели широкие тротуары с обеих сторон моста и предусмотрели освещение. Новый мост достигнет 20 метров в ширину. Там уже выполнили ливневую канализацию современной систему фильтрацией вод.

Компания-подрядчик проинформировала о том, что работы подходят к финалу. В настоящее время строят подходы к мосту, обеспечивают сопряжение с автомобильной дорогой, укрепляют конус мостового сооружения. Скоро строители начнут асфальтировать проезжую часть. 

 

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