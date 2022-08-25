В селе Красный Кут Приморского края появился свой газопровод

В настоящее время работники предприятия «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершают пусконаладочные работы, после чего в жилых домах появится природный газ, сообщают vostokmedia.com
Как отметил гендиректор компании Георгий Шперлинг, раньше газифицировать частный сектор можно было только в Уссурийске. Сейчас подходящие условия появились в Спасском районе. Тридцать владельцев частных домов подали заявки на проведение догазификации. Шерлинг обратился к жителям с просьбой побыстрее подготовить домовладения к приему природного газа. Это позволит начать отопительный сезон с помощью нового топлива, которое отличается экономичностью и экологичностью.
В Минэнерго Приморья рассказали, что в настоящее время правительство региона уже подписало с ПАО «Газпром» утвержденные графики догазификации.
Зампред приморского правительства Елена Пархоменко отмела, что кроме Красного Кута в регионе планируется догазификация частного сектора и в других населенных пунктах — селах Славинка, Летно-Хвалынское, а также в крупном АПК.
Зампред заявила, что к газу будет подключаться все больше объектов региона. В первую очередь речь идет о котельных. По плану, до конца 2022 года на газ перейдут объекты Уссурийска, Фокино, поселка Новый, а также домовладения Спасского района. Пархоменко также подчеркнула особую важность доступности природного газа для жителей Приморья.