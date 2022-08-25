В селе Красный Кут Приморского края появился свой газопровод

Как отметил гендиректор компании Георгий Шперлинг, раньше газифицировать частный сектор можно было только в Уссурийске. Сейчас подходящие условия появились в Спасском районе. Тридцать владельцев частных домов подали заявки на проведение догазификации. Шерлинг обратился к жителям с просьбой побыстрее подготовить домовладения к приему природного газа. Это позволит начать отопительный сезон с помощью нового топлива, которое отличается экономичностью и экологичностью.