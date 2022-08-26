На ярмарке «АгроМол — Вектор будущего» в ЕАО предприниматели поделились успехами

Бизнесмены из Биробиджана Александр Романов и Егор Ерошенко дали практические рекомендации по организации собственного бизнеса, информируют eaomedia.ru. Эти советы помогут не прогореть начинающим предпринимателям. Спикеры рассказали о благе конкуренции, наиболее распространенных ошибках бизнесменов. Также они раскрыли ключевые моменты, которые нужно учитывать при открытии своего дела.