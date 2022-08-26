На ярмарке «АгроМол — Вектор будущего» в ЕАО предприниматели поделились успехами

Бизнесмены из Биробиджана Александр Романов и Егор Ерошенко дали практические рекомендации по организации собственного бизнеса, информируют eaomedia.ru. Эти советы помогут не прогореть начинающим предпринимателям. Спикеры рассказали о благе конкуренции, наиболее распространенных ошибках бизнесменов. Также они раскрыли ключевые моменты, которые нужно учитывать при открытии своего дела.
В рамках ярмарки зампред областного правительства по развитию АПК Олег Ивакаев встретился с проректором Дальневосточного ГАУ Евгением Тихоновым. На встрече речь шла о создании в школах региона классов аграрной направленности. По мнению сторон, такие меры будут способствовать подготовке квалифицированных специалистов для сельхозотрасли региона еще со школы.
26 августа ярмарка продолжит свою работу на площадке «Агробизнес» форума «PRO ДФО: ЕАО — Территория действий». Мероприятие будет проходить до 27 августа на набережной областной столицы.
Инициатором проведения ярмарки сельской молодежи стал Андрей Романовский, выпускник сельскохозяйственного техникума в селе Ленинском. Его идея победила на конкурсе «Измени жизнь к лучшему», который организовал губернатор региона Ростислав Гольдштейн.
В дальнейшем проект был доработан. Его также поддержало Федеральное агентство по делам молодежи и региональное правительство.
В качестве организаторов ярмарки выступили региональная областная общественная организация «Биробиджан Молодой» и реготделение МГЕР.