В Биробиджане на форуме «PrоДФО» обсудили привлечение молодежи в аграрную отрасль

Зампред областного правительства Олег Ивакаев поприветствовал гостей форума от лица главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, сообщает издание livebir.ru. Спикер отметил, что аграрная деятельность является одним из ведущих экономических направлений в области. Доля сельского хозяйства в валовом продукте региона составляет свыше 15%. Ивакаев подчеркнул, что в условиях современности от развития аграрной отрасли и уровня жизни сельских граждан зависит процветание региона и всей России.
Необходимость привлечения молодежи в аграрный сектор через практические мероприятия обозначила также Анна Сизова, глава проекта «Мы Агро», победитель конкурса «Лига Будущего», амбассадор Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь».
Сизова подчеркнула, что студентам важно лично изучить особенности аграрного производства. Также она сообщила о разработке платформы для трудоустройства молодых кадров в АПК «Мы Агро». Благодаря сервису организации смогут публиковать вакансии, а молодежь — откликаться на них.
Владелец сети магазинов «Мясной дворик» Юлия Шестакова обратила внимание, что будущим бизнесменам нужно научиться производить качественную продукцию. При этом важно следить за репутацией с самого начала.
Экспорт сельхозпродукции в Китай является одним из перспективных направлений отрасли. Гендиректор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин отметил, что на китайском рынке мясомолочная продукция из России достаточно востребована.
Руководитель КФХ по выращиванию грибов Роман Пешков рассказал о своем бизнесе и о помощи, которую ему оказал Центр поддержки предпринимательства.
Из сообщения руководителя КФХ по производству молочной продукции Dancho cheese Даниила Назаряна стало известно, что одной из мер господдержки являются гранты.