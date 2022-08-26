В Биробиджане на форуме «PrоДФО» обсудили привлечение молодежи в аграрную отрасль

Зампред областного правительства Олег Ивакаев поприветствовал гостей форума от лица главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, сообщает издание livebir.ru. Спикер отметил, что аграрная деятельность является одним из ведущих экономических направлений в области. Доля сельского хозяйства в валовом продукте региона составляет свыше 15%. Ивакаев подчеркнул, что в условиях современности от развития аграрной отрасли и уровня жизни сельских граждан зависит процветание региона и всей России.