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В Забайкалье в поселке Дарасун после реконструкции открыто движение по мосту

Сегодня, 16:12
В Забайкалье в Карымском районе в поселке Дарасун начато автотранспортное движение по новому мосту. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в течение 3 лет велась реконструкция данного объекта. Работы продолжаются до сих пор.

По сведениям и. о. руководителя регионального минстроя Сергея Кривощекова, организация потока движения через мост даст возможность наладить бесперебойное движение транспорта, которым пользуются жители Дарасуна. В техническом плане сооружение готово на 85%. Кроме окончания работ, подрядная организация отремонтирует дорогу между мостом и ранее реконструированным путепроводом, пишет chitamedia.su.

Представитель минстроя уточнил, что мост практически отстроен заново. Возведено пять опор на буронабивных сваях. Их монтировали в дно реки на глубину 12 метров. Старые опоры стояли на естественном основании. Новое технологическое решение увеличит время эксплуатации моста.

Реконструкция ключевых объектов инфраструктуры поселка - моста через реку Ингоду и путепровода над Транссибом - началась три года назад. Она была необходима по причине аварийного состояния объектов, которые возводились свыше 80 лет назад.

Напомним, в 2018 году президентом РФ был утвержден ряд национальных проектов.

Они имеют цель стимулировать социально-экономическое развитие страны, улучшать уровень жизни граждан, обеспечивать условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала каждого россиянина. Нацпроекты помогают возведению в регионе новых школ и дошкольных учреждений, благодаря программам проводится ремонт поликлиник и больниц, восстанавливаются дороги, благоустраиваются парки и скверы. В 2022 году в Забайкальском крае реализуются 11 национальных проектов, на что в региональном бюджете выделено порядка 24 миллиардов рублей.

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