В Забайкалье в поселке Дарасун после реконструкции открыто движение по мосту

Они имеют цель стимулировать социально-экономическое развитие страны, улучшать уровень жизни граждан, обеспечивать условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала каждого россиянина. Нацпроекты помогают возведению в регионе новых школ и дошкольных учреждений, благодаря программам проводится ремонт поликлиник и больниц, восстанавливаются дороги, благоустраиваются парки и скверы. В 2022 году в Забайкальском крае реализуются 11 национальных проектов, на что в региональном бюджете выделено порядка 24 миллиардов рублей.