Приморский край лидирует по объему кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»

В начале лета этого года российским правительством было принято решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека». В нее были включены педагоги и медики. Теперь к работающим в данных сферах гражданам нет требований по возрасту и семейному положению. За счет нововведения 677 педагогов и медицинских работников улучшили свои жилищные условия. В Якутии, Приморье и Хабаровском крае — самое большое число получателей льготных кредитов на жилье.