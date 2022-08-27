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Приморский край лидирует по объему кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»

Сегодня, 16:52
По числу оформленных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» среди регионов ДФО лидером стал Приморский край. Здесь было выдано 13,5 тысячи таких кредитов на сумму 59,1 млрд рублей. Всего на Дальнем Востоке на сегодня свыше 47 тыс. семей приобрели жилье на общую сумму около 200 млрд рублей.

Банки, которые принимают участие в программе, продолжают выдавать займы под 2% годовых и ниже. Помимо Приморья, в тройку лидеров вошли такие регионы, как Республика Саха (Якутия), где было оформлено 10 тыс. кредитов на 44,7 млрд рублей, и Хабаровский край — 6,6 тыс. кредитов на 27,5 млрд рублей. Об этом пишет vostokmedia.com.

В начале лета этого года российским правительством было принято решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека». В нее были включены педагоги и медики. Теперь к работающим в данных сферах гражданам нет требований по возрасту и семейному положению. За счет нововведения 677 педагогов и медицинских работников улучшили свои жилищные условия. В Якутии, Приморье и Хабаровском крае — самое большое число получателей льготных кредитов на жилье.

Как рассказал участник программы, учитель из города Артема Григорий Азаренко, поначалу его семья не могла получить кредит из-за несоответствия возрастным требованиям. После введения новых правил вопрос решился положительно. Педагог оформил кредит на сумму 5,3 млн руб. на 20 лет и приобрел в строящемся доме 3-комнатную квартиру.

Заместитель директора департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин подтвердил, что основная часть банков ДФО уже оформляет заявления и выдает кредиты учителям и медицинским работникам.

По его словам, в данном сегменте сегодня оформлено 677 кредитов, 348 из них выдали учителям, 329 — медработникам. В целом выдано кредитов на 3,2 млрд рублей. Средняя сумма достигает 4,8 млн рублей. Практически 50% кредитных средств получено врачами и учителями Якутии 323 кредита на 1,8 млрд рублей. Приморье в этом списке занимает вторую позицию — здесь оформлено 89 ипотек на 0,4 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровский край с показателем 75 кредитов на 0,3 млрд рублей.

«Дальневосточная ипотека» имеет стабильный спрос с самого начала запуска программы зимой 2019 года. Около 1,2 тыс. молодых семей — жителей Дальнего Востока оформили льготные кредиты на покупку или строительство жилья по самым выгодным в России процентным ставкам.

 

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