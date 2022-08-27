Приморский край лидирует по объему кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»

Банки, которые принимают участие в программе, продолжают выдавать займы под 2% годовых и ниже. Помимо Приморья, в тройку лидеров вошли такие регионы, как Республика Саха (Якутия), где было оформлено 10 тыс. кредитов на 44,7 млрд рублей, и Хабаровский край — 6,6 тыс. кредитов на 27,5 млрд рублей. Об этом пишет vostokmedia.com.
В начале лета этого года российским правительством было принято решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека». В нее были включены педагоги и медики. Теперь к работающим в данных сферах гражданам нет требований по возрасту и семейному положению. За счет нововведения 677 педагогов и медицинских работников улучшили свои жилищные условия. В Якутии, Приморье и Хабаровском крае — самое большое число получателей льготных кредитов на жилье.
Как рассказал участник программы, учитель из города Артема Григорий Азаренко, поначалу его семья не могла получить кредит из-за несоответствия возрастным требованиям. После введения новых правил вопрос решился положительно. Педагог оформил кредит на сумму 5,3 млн руб. на 20 лет и приобрел в строящемся доме 3-комнатную квартиру.
Заместитель директора департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин подтвердил, что основная часть банков ДФО уже оформляет заявления и выдает кредиты учителям и медицинским работникам.
По его словам, в данном сегменте сегодня оформлено 677 кредитов, 348 из них выдали учителям, 329 — медработникам. В целом выдано кредитов на 3,2 млрд рублей. Средняя сумма достигает 4,8 млн рублей. Практически 50% кредитных средств получено врачами и учителями Якутии ‐ 323 кредита на 1,8 млрд рублей. Приморье в этом списке занимает вторую позицию — здесь оформлено 89 ипотек на 0,4 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровский край с показателем 75 кредитов на 0,3 млрд рублей.
«Дальневосточная ипотека» имеет стабильный спрос с самого начала запуска программы зимой 2019 года. Около 1,2 тыс. молодых семей — жителей Дальнего Востока оформили льготные кредиты на покупку или строительство жилья по самым выгодным в России процентным ставкам.