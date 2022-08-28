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Эксперт: Темпы роста малых и средних компаний превышают индекс больших предприятий

Сегодня, 16:38
Фото: Piqsels
Сейчас инвесторы считают более выгодным включить в свой портфель компании малого бизнеса, а не крупные мировые корпорации.

Об этом сказал на форуме «PrоДФО» 26 августа Валерий Золотухин, который является основателем и гендиректором инвесткомпании IMPACT (активы — свыше $17 млн, аудированная прибыль — $4,5 млн). Об этом пишет eaomedia.ru.

Золотухин также является экспертом по привлечению капитала и внебиржевым инвестициям и автором книги «Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях».

По его мнению, среди компаний малого и среднего бизнеса есть те, чей темп роста превышает индекс крупных мировых компаний.

Также Золотухин отметил, что в среднем индекс крупных мировых компаний (к примеру, S& P 500) увеличивается на семь процентов ежегодно. В случае инвестирования в них невозможно будет умножить свои средства в десять раз даже до конца жизни. При инвестировании в компании малого бизнеса можно за восемь лет приумножить средства в сто раз.

По его словам, требуется правильно определить выгодные для инвесторов компании в области малого бизнеса. Важными критериями являются постоянный и активный рост прибыли, достижения основателя и его команды. Кроме того, важным критерием является стадия, на которой находится проект. Компания должна к текущему времени преодолеть «долину смерти».

Самыми лучшими компаниями в области малого бизнеса являются те, которые быстро растут на 50 — 100% и больше и делают это в течение нескольких лет. Так, «Додо Пицца» удваивала свою прибыль на протяжении семи лет подряд. Это те показатели, к которым должен стремиться бизнес, для того чтобы привлечь инвестора.

По словам Золотухина, малый бизнес, кроме привлечения инвестиций, может использовать кредиты и меры государственной поддержки. Оптимальным вариантом является применение как долевого, так и долгового капитала и разных субсидий.

В заключение Золотухин сказал, что в рамках долевого капитала важно искать грамотных инвесторов, которые уже прошли большой путь.

 

 

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