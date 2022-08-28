Эксперт: Темпы роста малых и средних компаний превышают индекс больших предприятий

Также Золотухин отметил, что в среднем индекс крупных мировых компаний (к примеру, S& P 500) увеличивается на семь процентов ежегодно. В случае инвестирования в них невозможно будет умножить свои средства в десять раз даже до конца жизни. При инвестировании в компании малого бизнеса можно за восемь лет приумножить средства в сто раз.