На форуме «ProДФО» в Биробиджане эксперт дал советы по привлечению аудитории в TikTok

Как сообщили eaomedia.ru, во время экспертной дискуссии «Развитие креативной экономики как способ реализации и привлечения молодежи в регионы ДФО» тиктокер дал дельные советы и поделился лайфхаками с целевой аудиторией.
По словам музыканта, нужно определиться, как начать видео. На то, чтобы привлечь и задержать внимание пользователей, есть несколько секунд.
Неопытным TikTok-блогерам и Yappy-блогерам Михаил Ломакин также рекомендовал не бояться недостатка ресурсов. Вирусный ролик не всегда имеет высокое качество. На первых порах не понадобятся операторы, съемочная группа или звукозаписывающая студия. Видео удобно снимать дома, при этом использовать необходимые инструменты в телефоне. На данном этапе нужно тренировать насмотренность. Тиктокер посоветовал следить за успешными блогерами, анализировать, как они осуществляют съемку видео.
Стоит обратить внимание на хештеги. В разных соцсетях принципы работы тегов отличаются. Необходимо разобраться, где их ставить. Так, в соцсети «ВКонтакте» хештеги необходимы, в ТикТоке они не всегда требуются.
Михаил Ломакин добавил, что не стоит забывать о призывах к действию: «Подпишитесь», «Переходите в описание под фото или видео». Эти реплики всегда работают.
TikTok-блогер назвал еще один важный параметр – адаптивность. Аудитория и алгоритмы в разных соцсетях имеют различия. Исходя из специфики каждой, нужно выстраивать контент. При этом стоит брать в расчет форматы, использующиеся на площадках: размер изображения, длительность видео и другие.