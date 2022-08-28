На форуме «ProДФО» в Биробиджане эксперт дал советы по привлечению аудитории в TikTok

Неопытным TikTok-блогерам и Yappy-блогерам Михаил Ломакин также рекомендовал не бояться недостатка ресурсов. Вирусный ролик не всегда имеет высокое качество. На первых порах не понадобятся операторы, съемочная группа или звукозаписывающая студия. Видео удобно снимать дома, при этом использовать необходимые инструменты в телефоне. На данном этапе нужно тренировать насмотренность. Тиктокер посоветовал следить за успешными блогерами, анализировать, как они осуществляют съемку видео.