Кофемашины Nespresso – возможность приготовить кофе, не выходя из дома

Практически все приборы для приготовления кофе, представленные на полках современных магазинов, способны варить эспрессо. Однако далеко не каждая машина может сделать это так, как профессиональный бариста. Любые ожидания может оправдать кофемашина Nespresso, которая использует упакованный в капсулы молотый кофе лучших сортов. Таким образом, наиболее эффективно сохраняется аромат и вкус готового продукта. Никаких особых манипуляций выполнять не нужно, достаточно просто вставить капсулу в предназначенный для этого отсек, и немного подождать.