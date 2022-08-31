Мировой рынок удобрений: Динамика, Тенденции и Будущее

Удобрения играют ключевую роль в борьбе с голодом и устойчивым развитием земледелия. Предвидится, что в будущем увеличится спрос на органические и биологические удобрения, вместе с устойчивыми и умными технологиями в области управления удобрениями. Тем не менее, для удовлетворения растущего спроса на удобрения и поддержания экологической устойчивости, важно найти баланс между использованием удобрений и сохранением здоровья почвы и окружающей среды.