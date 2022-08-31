Во Владивостоке после капремонта продолжит работу краевой театр молодежи

Как пишет vostokmedia.com, Театр является преемником Приморского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола, построенного в 1950 году. Его внесли в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия, и, по словам руководителя театра Игоря Селезнева, федеральный центр выделил на ремонт учреждения 47 миллионов рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт кровли, частичный ремонт фасада здания, возведена новая сцена с заменой верхней и нижней механики и полетного устройства, осуществлена полная модернизация светового и звукового оборудования. Работы были проведены в апреле-августе текущего года.
Также был благоустроен внутренний двор театра, сделана ливневая канализация и уложен асфальт. На это было потрачено более трех миллионов рублей из краевого бюджета.
Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова рассказала, что на 2022 год в рамках нацпроекта «Культура» на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение объектов культуры заложено 590 миллионов рублей.
Говоря о проблемах, с которыми пришлось сталкиваться в ходе капремонта, руководитель компании-подрядчика Ольга Староверова сказала, что самое сложное было доставить нужное оборудование, так как ремонт выпал на период санкций. Однако, по ее словам, работы успели завершить вовремя.
Отметим, обеспечение доступности культурных мероприятий является одной из важнейших задач нацпроекта «Культура», который реализуется в стране с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина.