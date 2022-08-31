Во Владивостоке после капремонта продолжит работу краевой театр молодежи

Как пишет vostokmedia.com, Театр является преемником Приморского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола, построенного в 1950 году. Его внесли в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия, и, по словам руководителя театра Игоря Селезнева, федеральный центр выделил на ремонт учреждения 47 миллионов рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт кровли, частичный ремонт фасада здания, возведена новая сцена с заменой верхней и нижней механики и полетного устройства, осуществлена полная модернизация светового и звукового оборудования. Работы были проведены в апреле-августе текущего года.