На ВЭФ-2022 рассказали о будущей реконструкции стадиона «Дальсельмаш» в Биробиджане

По словам Жданова, проект состоит из двух частей. Будет реконструирован сам стадион, полотно которого станет искусственным, и появятся беговые дорожки. Старого административного здания и подтрибунных помещений больше не будет. Вместо них появится универсальный многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном, универсальным игровым залом, современным тренажерным залом, комплексом бань для спортсменов.