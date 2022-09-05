На ВЭФ-2022 рассказали о будущей реконструкции стадиона «Дальсельмаш» в Биробиджане

Как сообщает eaomedia.ru, кроме того, согласно договоренности, достигнутой в ходе ВЭФ, будут созданы и начнут эксплуатироваться физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Ленинском и поселке Смидович. Это предусматривает концессионное соглашение, дополнительно заключенное сторонами.
По словам Жданова, проект состоит из двух частей. Будет реконструирован сам стадион, полотно которого станет искусственным, и появятся беговые дорожки. Старого административного здания и подтрибунных помещений больше не будет. Вместо них появится универсальный многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном, универсальным игровым залом, современным тренажерным залом, комплексом бань для спортсменов.
Согласно проекту, предусмотрено появление таких многофункциональных спортивных комплексов в муниципалитетах в 2024 году. А на стадионе «Дальсельмаш» масштабная реконструкция закончится в 2025 году. ООО «ИНОСИБ» будет финансировать эксплуатацию объектов 15 лет.
Строиться новые спортивные объекты на Дальнем Востоке будут, чтобы сделать более доступным массовый спорт. Это еще одно важное направление социальной политики, которая проводится по поручению Владимира Путина и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.