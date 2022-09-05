zr.media
ГлавноеВсе новости

На ВЭФ-2022 рассказали о будущей реконструкции стадиона «Дальсельмаш» в Биробиджане

Сегодня, 19:42
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и генеральный директор ООО «ИНОСИБ» Михаил Жданов поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Речь идет в том числе о реконструкции стадиона «Дальсельмаш» в Биробиджане.

Как сообщает eaomedia.ru, кроме того, согласно договоренности, достигнутой в ходе ВЭФ, будут созданы и начнут эксплуатироваться физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Ленинском и поселке Смидович. Это предусматривает концессионное соглашение, дополнительно заключенное сторонами.

По словам Жданова, проект состоит из двух частей. Будет реконструирован сам стадион, полотно которого станет искусственным, и появятся беговые дорожки. Старого административного здания и подтрибунных помещений больше не будет. Вместо них появится универсальный многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном, универсальным игровым залом, современным тренажерным залом, комплексом бань для спортсменов.

Согласно проекту, предусмотрено появление таких многофункциональных спортивных комплексов в муниципалитетах в 2024 году. А на стадионе «Дальсельмаш» масштабная реконструкция закончится в 2025 году. ООО «ИНОСИБ» будет финансировать эксплуатацию объектов 15 лет.

Строиться новые спортивные объекты на Дальнем Востоке будут, чтобы сделать более доступным массовый спорт. Это еще одно важное направление социальной политики, которая проводится по поручению Владимира Путина и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
АО «Терминал Астафьева» развивает новое направление контейнерных перевозок. Первый контейнерный поезд отправлен совместно с ПАО «Трансконтейнер», входящим в ГК «Дело».
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56