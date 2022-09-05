На ВЭФ администрация Приморья подписала соглашение о развитии цифровых проектов

В соглашении обозначены проекты, которые можно реализовать по данному вектору в регионе. Это в том числе видеонаблюдение за пожарами, цифровой профиль туриста и мониторинг незаконного хранения отходов, пишет vostokmedia.com.
По словам Шаркова, в ДФО Приморье находится на первом месте по числу проектов компании и инвестициям. За 2 последних года инвестиции превысили 1 млрд рублей. Это позитивно повлияло на качество связи в городах края.
Масштабная модернизация сети прошла в Приморье в 2021-2022 годах. Связь стала лучше более чем в 100 населённых пунктах, а скорость 4G в крае выросла вдвое.
Шарков отметил, что получены хорошие результаты, поэтому есть желание развивать сотрудничество.
В свою очередь, Вера Щербина назвала ВЭФ хорошей площадкой для заключения долгосрочных соглашений. Она отметила, что форум важен не только для развития бизнеса, “но и для расширения возможностей образовательного процесса, бюджетных процессов, вопросов экономики и других важных направлений общественной жизни региона”.
Также председатель правительства Приморья заявила, что качеству связи, в том числе инвестициям по данному вектору, в регионе уделяется много внимания.
Сообщается, что власти Приморского края намерены подписать на ВЭФ-2022 примерно 30 соглашений, касающихся предпринимательства, цифровизации, работы с молодежью и других направлений.