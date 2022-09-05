На ВЭФ администрация Приморья подписала соглашение о развитии цифровых проектов

В свою очередь, Вера Щербина назвала ВЭФ хорошей площадкой для заключения долгосрочных соглашений. Она отметила, что форум важен не только для развития бизнеса, “но и для расширения возможностей образовательного процесса, бюджетных процессов, вопросов экономики и других важных направлений общественной жизни региона”.