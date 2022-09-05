zr.media
ГлавноеВсе новости

На ВЭФ администрация Приморья подписала соглашение о развитии цифровых проектов

Сегодня, 18:41
Глава правительства Приморского края Вера Щербина и региональный директор восточного региона ПАО “Вымпел-Коммуникации” Максим Шарков подписали соглашение о сотрудничестве. В документе идёт речь о реализации нацпрограммы “Цифровая экономика Российской Федерации”.

В соглашении обозначены проекты, которые можно реализовать по данному вектору в регионе. Это в том числе видеонаблюдение за пожарами, цифровой профиль туриста и мониторинг незаконного хранения отходов, пишет vostokmedia.com.

По словам Шаркова, в ДФО Приморье находится на первом месте по числу проектов компании и инвестициям. За 2 последних года инвестиции превысили 1 млрд рублей. Это позитивно повлияло на качество связи в городах края.

Масштабная модернизация сети прошла в Приморье в 2021-2022 годах. Связь стала лучше более чем в 100 населённых пунктах, а скорость 4G в крае выросла вдвое.

Шарков отметил, что получены хорошие результаты, поэтому есть желание развивать сотрудничество.

В свою очередь, Вера Щербина назвала ВЭФ хорошей площадкой для заключения долгосрочных соглашений. Она отметила, что форум важен не только для развития бизнеса, “но и для расширения возможностей образовательного процесса, бюджетных процессов, вопросов экономики и других важных направлений общественной жизни региона”. 

Также председатель правительства Приморья заявила, что качеству связи, в том числе инвестициям по данному вектору, в регионе уделяется много внимания.

Сообщается, что власти Приморского края намерены подписать на ВЭФ-2022 примерно 30 соглашений, касающихся предпринимательства, цифровизации, работы с молодежью и других направлений.



Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
АО «Терминал Астафьева» развивает новое направление контейнерных перевозок. Первый контейнерный поезд отправлен совместно с ПАО «Трансконтейнер», входящим в ГК «Дело».
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56