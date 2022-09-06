Банковское обслуживание для строительных компаний Бурятии упростится

Согласно положениям документа, Банк будет участвовать социальных и инвестпроектах региона, пишут tvcom-tv.ru. Также соглашение предусматривает расширение практики применения банковского обслуживания в сфере осуществления госконтрактов. Будет усовершенствован и механизм закупочных процедур с использованием компетенций электронной торговой площадки Газпромбанка.
Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, правительство намерено сотрудничать с Банком в нескольких направлениях. Одним из них является банковское сопровождение госзаказов – контрактов, заключаемых по Закону №44-ФЗ. Во многих случаях подрядчики и стройорганизации предпочитают обращаться за банковским сопровождением при производстве работ. Администрации региона, в свою очередь, важно быстрое и качественное строительство по обоснованной стоимости.
Цыденов также отметил, что электронная торговая площадка Газпромбанка является одной из самых развитых в регионе, как и площадка Сбера. Именно на этих ЭТП проводятся торги. У Газпромбанка есть возможность осуществлять международные платежи. Поэтому для региональных компаний, которые занимаются экспортом и импортом продукции, сотрудничество с Банком является перспективным. В частности, сейчас идет проработка вопроса о возможности рассчитываться с монгольскими партнерами в валюте рубль-тугрик. Для местных производителей это также важно.
Глава Бурятии рассказал и о работе других финорганизаций в республике. Однако увеличение банковских представительств и рост предложений финансовых услуг во всяком случае сыграет только положительную роль для регионального бизнеса.
Отметим, что Газпромбанк выразил готовность помощь правительству региона в выпуске облигационного займа.
“Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии», - подчеркнул Андрей Савченко.
Исполнительный вице-президент также выразил уверенность, что совместная работа Банка и регионального правительства по реализации социально значимых проектов станет надежным фундаментом для долгосрочного партнерства на благо населения республики.