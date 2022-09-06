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Банковское обслуживание для строительных компаний Бурятии упростится

Сегодня, 17:07
В рамках ВЭФ – 2022 было заключено соглашение о сотрудничестве между Газпромбанком и Правительством Республики Бурятия. Сторонами договора выступили исполнительный вице-президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Газпромбанка Андрей Савченко и глава региона Алексей Цыденов.

Согласно положениям документа, Банк будет участвовать социальных и инвестпроектах региона, пишут tvcom-tv.ru. Также соглашение предусматривает расширение практики применения банковского обслуживания в сфере осуществления госконтрактов. Будет усовершенствован и механизм закупочных процедур с использованием компетенций электронной торговой площадки Газпромбанка. 

Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, правительство намерено сотрудничать с Банком в нескольких направлениях. Одним из них является банковское сопровождение госзаказов – контрактов, заключаемых по Закону №44-ФЗ. Во многих случаях подрядчики и стройорганизации предпочитают обращаться за банковским сопровождением при производстве работ. Администрации региона, в свою очередь, важно быстрое и качественное строительство по обоснованной стоимости.

Цыденов также отметил, что электронная торговая площадка Газпромбанка является одной из самых развитых в регионе, как и площадка Сбера. Именно на этих ЭТП проводятся торги. У Газпромбанка есть возможность осуществлять международные платежи. Поэтому для региональных компаний, которые занимаются экспортом и импортом продукции, сотрудничество с Банком является перспективным. В частности, сейчас идет проработка вопроса о возможности рассчитываться с монгольскими партнерами в валюте рубль-тугрик. Для местных производителей это также важно.

Глава Бурятии рассказал и о работе других финорганизаций в республике. Однако увеличение банковских представительств и рост предложений финансовых услуг во всяком случае сыграет только положительную роль для регионального бизнеса.

Отметим, что Газпромбанк выразил готовность помощь правительству региона в выпуске облигационного займа.

“Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии», - подчеркнул Андрей Савченко.

Исполнительный вице-президент также выразил уверенность, что совместная работа Банка и регионального правительства по реализации социально значимых проектов станет надежным фундаментом для долгосрочного партнерства на благо населения республики.

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