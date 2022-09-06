Банковское обслуживание для строительных компаний Бурятии упростится

Цыденов также отметил, что электронная торговая площадка Газпромбанка является одной из самых развитых в регионе, как и площадка Сбера. Именно на этих ЭТП проводятся торги. У Газпромбанка есть возможность осуществлять международные платежи. Поэтому для региональных компаний, которые занимаются экспортом и импортом продукции, сотрудничество с Банком является перспективным. В частности, сейчас идет проработка вопроса о возможности рассчитываться с монгольскими партнерами в валюте рубль-тугрик. Для местных производителей это также важно.