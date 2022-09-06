На острове Итуруп в Сахалине построят отельно-термальный комплекс на 120 номеров

Трутнев подчеркнул, что практически весь Дальний Восток охвачен работой по созданию и развитию туристической инфраструктуры. Особенно активно она ведётся в Сахалинской области. Здесь строятся отели, горнолыжные трассы, благоустраиваются города. Полпред заявил, что современные гостиницы должны появиться на Курилах. Правительство намерено поддерживать такие проекты, пишет astv.ru.