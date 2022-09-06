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На острове Итуруп в Сахалине построят отельно-термальный комплекс на 120 номеров

Вчера, 21:47
Фото: pxhere.com
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала два соглашения с компанией “Антерра”. Последняя планирует построить на Сахалине и Камчатке отели под брендом “Грин Флоу”.

На церемонии подписания присутствовали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и основатель и СЕО “Грин Флоу” Александр Тертычный.

Трутнев подчеркнул, что практически весь Дальний Восток охвачен работой по созданию и развитию туристической инфраструктуры. Особенно активно она ведётся в Сахалинской области. Здесь строятся отели, горнолыжные трассы, благоустраиваются города. Полпред заявил, что современные гостиницы должны появиться на Курилах. Правительство намерено поддерживать такие проекты, пишет astv.ru.

ООО “Грин Флоу Камчатка” – дочерняя структура ООО “Антерра” – намерена построить на острове Итуруп отель на 154 номера. На Сахалине будет возведен аналогичный отель – на 120 мест. Каждый проект потребует инвестиций в пределах 2 млрд рублей.

Напомним: первую гостиницу “Грин Флоу” открыли в 2017 году на курорте Роза Хутор. Руководство компании отметило, что концепция бренда “Грин Флоу” – это гармоничный отдых и полное расслабление.

На Курилах отель должен начать принимать гостей в 2027 году. Предполагается, что его услугами смогут воспользоваться до 11 000 человек в год. На ТОР «Камчатка» современный гостинично-термальный комплекс появится в 2026-м.

Николай Запрягаев назвал Дальний Восток “удивительным регионом”, для которого крайне важен туризм. Сегодня в данную сферу в ДФО инвестируют 224 резидента СПВ и ТОР. Общая сумма их вложений превышает 89 млрд рублей. Задачу своей структуры Запрягаев видит в поддержке инвесторов.

 

 

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