На острове Итуруп в Сахалине построят отельно-термальный комплекс на 120 номеров

На церемонии подписания присутствовали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и основатель и СЕО “Грин Флоу” Александр Тертычный.
Трутнев подчеркнул, что практически весь Дальний Восток охвачен работой по созданию и развитию туристической инфраструктуры. Особенно активно она ведётся в Сахалинской области. Здесь строятся отели, горнолыжные трассы, благоустраиваются города. Полпред заявил, что современные гостиницы должны появиться на Курилах. Правительство намерено поддерживать такие проекты, пишет astv.ru.
ООО “Грин Флоу Камчатка” – дочерняя структура ООО “Антерра” – намерена построить на острове Итуруп отель на 154 номера. На Сахалине будет возведен аналогичный отель – на 120 мест. Каждый проект потребует инвестиций в пределах 2 млрд рублей.
Напомним: первую гостиницу “Грин Флоу” открыли в 2017 году на курорте Роза Хутор. Руководство компании отметило, что концепция бренда “Грин Флоу” – это гармоничный отдых и полное расслабление.
На Курилах отель должен начать принимать гостей в 2027 году. Предполагается, что его услугами смогут воспользоваться до 11 000 человек в год. На ТОР «Камчатка» современный гостинично-термальный комплекс появится в 2026-м.
Николай Запрягаев назвал Дальний Восток “удивительным регионом”, для которого крайне важен туризм. Сегодня в данную сферу в ДФО инвестируют 224 резидента СПВ и ТОР. Общая сумма их вложений превышает 89 млрд рублей. Задачу своей структуры Запрягаев видит в поддержке инвесторов.