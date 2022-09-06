Сотрудничество между КРДВ и АО «РЖД Логистика» привлечет инвестиции в Приморский край

Это сделает Дальневосточный регион более привлекательным для инвесторов, принимающих решение о строительстве новых производственных мощностей в ДФО.
Согласно документу, на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» планируют построить терминал с комплексом мультимодальных услуг в рамках экспорта и импорта продукции, информирует издание vostokmedia.com.
Важной предпосылкой реализации проекта по строительству терминала стало увеличение грузопотоков в восточном направлении. Чтобы справляться с повышенной нагрузкой, нужно развивать транспортную инфраструктуру. Для этого заключаются контракты, условия которых необходимо выполнять. Об этом рассказал зампреда российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Со своей стороны он пообещал поддержку инвесторам, которые вкладываются в проекты по развитию провозных мощностей.
Сотрудники АО «РЖД Логистика» готовятся к началу предпроектных исследований. Они разрабатывают технические и экономические обоснования создания терминала.
Гендиректор акционерного общества Дмитрий Мурев подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта возрастут объемы, скорость и качество перевозок. Это также благоприятно отразится на экономической ситуации в Дальневосточном регионе. В частности, здесь будут созданы новые рабочие места.
Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев отметил приоритетность задачи по созданию современной логистической инфраструктуры железных дорог в ДФО.
Самым крупным частным инвестором является ТОР «Надеждинская». Благодаря режиму преференций 85 резидентов направляют инвестиции в проекты региона. Общий объем предполагаемого финансирования составит более шестидесяти миллиардов рублей. Из них 21 миллиард рублей уже вложен. Известно, что реализация четырнадцати проектов завершена. При этом резиденты обеспечили новыми рабочими местами почти 2500 человек.
«Развитие логистики на данной ТОР привлечет новых инвесторов», — подытожил Запрягаев.