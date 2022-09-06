Сотрудничество между КРДВ и АО «РЖД Логистика» привлечет инвестиции в Приморский край

Важной предпосылкой реализации проекта по строительству терминала стало увеличение грузопотоков в восточном направлении. Чтобы справляться с повышенной нагрузкой, нужно развивать транспортную инфраструктуру. Для этого заключаются контракты, условия которых необходимо выполнять. Об этом рассказал зампреда российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Со своей стороны он пообещал поддержку инвесторам, которые вкладываются в проекты по развитию провозных мощностей.