В Хабаровском крае построят кластер «Дальневосточный автобус» по выпуску транспорта

Как заявил глава хабаровской делегации, корпорация рассматривает возможность инвестирования в проект по строительству кластера «Дальневосточный автобус». Предполагается, что его реализацией будет заниматься организация «Бакулин Моторс Групп». Правительство края поддерживает данную инициативу и готово выделить для этих целей участок и необходимую инженерную инфраструктуру. КРДВ и Минэкономразвития РФ предоставят для кластера режим территории опережающего развития со всеми его преференциями.