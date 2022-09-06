zr.media
ГлавноеВсе новости

В Хабаровском крае построят кластер «Дальневосточный автобус» по выпуску транспорта

Сегодня, 16:20
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавит делегацию региона на ВЭФ – 2022. Он посетит несколько встреч на площадке и примет участие в переговорах, направленных на достижение ряда договоренностей по развитию региона.

По итогам встреч будут подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве, сообщает информиздание transsibinfo.com.

Одним из первых мероприятий станет питч-сессия с участием руководителя Фонда развития ДВ и Арктики, зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова и главы компании по производству автобусов Vilgabus Алексея Бакулина. В рамках сессии будет обсуждаться участие ВЭБ.РФ в создании производства по сбору автобусов для городских и междугородних маршрутов. Также проект подразумевает производство водоробусов и электробусов для рынка ДВ.

Михаил Дегтярев выразил корпорации благодарность за участие в развитии края. Сейчас ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных инвестпроектов в регионе. Компания вкладывает средства в создание грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, а также некоторых объектов в области здравоохранения и образования.

Как заявил глава хабаровской делегации, корпорация рассматривает возможность инвестирования в проект по строительству кластера «Дальневосточный автобус». Предполагается, что его реализацией будет заниматься организация «Бакулин Моторс Групп». Правительство края поддерживает данную инициативу и готово выделить для этих целей участок и необходимую инженерную инфраструктуру. КРДВ и Минэкономразвития РФ предоставят для кластера режим территории опережающего развития со всеми его преференциями.

Налаживание автобусного производства в Хабаровском крае позволит производить до тысячи единиц транспортной техники ежегодно. В регионе подобных кластеров еще нет. Предполагается, что будет запущена производственная площадка и налажен выпуск основных комплектующих. Среди них – силовые установки, электромосты, элементы шасси. Также в рамках кластера будут производить водородные энергетические компоненты. На базе производства откроют научно-инжиниринговые центры.

В реализацию проекта вложат 6,5 миллиардов рублей, из них 5,2 миллиарда рублей составят инвестиции ВЭБ.РФ.

Как подчеркнул зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов, инвестирование в улучшение качества жизни населения является одним из главных направлений для госкорпорации. Проекты по модернизации общественного транспорта формируют спрос на новые автобусы в крае. При поддержке корпорации уже подобные проекты уже реализованы в пятнадцати городах, включая Дальневосточный регион. 

«Проект «Дальневосточный автобус» позволит снизить стоимость автобусов в целом и обеспечит стабильность и надежность в перевозках общественным автобусным транспортом», - подытожил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
АО «Терминал Астафьева» развивает новое направление контейнерных перевозок. Первый контейнерный поезд отправлен совместно с ПАО «Трансконтейнер», входящим в ГК «Дело».
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56