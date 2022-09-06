В Хабаровском крае построят кластер «Дальневосточный автобус» по выпуску транспорта

По итогам встреч будут подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве, сообщает информиздание transsibinfo.com.
Одним из первых мероприятий станет питч-сессия с участием руководителя Фонда развития ДВ и Арктики, зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова и главы компании по производству автобусов Vilgabus Алексея Бакулина. В рамках сессии будет обсуждаться участие ВЭБ.РФ в создании производства по сбору автобусов для городских и междугородних маршрутов. Также проект подразумевает производство водоробусов и электробусов для рынка ДВ.
Михаил Дегтярев выразил корпорации благодарность за участие в развитии края. Сейчас ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных инвестпроектов в регионе. Компания вкладывает средства в создание грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, а также некоторых объектов в области здравоохранения и образования.
Как заявил глава хабаровской делегации, корпорация рассматривает возможность инвестирования в проект по строительству кластера «Дальневосточный автобус». Предполагается, что его реализацией будет заниматься организация «Бакулин Моторс Групп». Правительство края поддерживает данную инициативу и готово выделить для этих целей участок и необходимую инженерную инфраструктуру. КРДВ и Минэкономразвития РФ предоставят для кластера режим территории опережающего развития со всеми его преференциями.
Налаживание автобусного производства в Хабаровском крае позволит производить до тысячи единиц транспортной техники ежегодно. В регионе подобных кластеров еще нет. Предполагается, что будет запущена производственная площадка и налажен выпуск основных комплектующих. Среди них – силовые установки, электромосты, элементы шасси. Также в рамках кластера будут производить водородные энергетические компоненты. На базе производства откроют научно-инжиниринговые центры.
В реализацию проекта вложат 6,5 миллиардов рублей, из них 5,2 миллиарда рублей составят инвестиции ВЭБ.РФ.
Как подчеркнул зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов, инвестирование в улучшение качества жизни населения является одним из главных направлений для госкорпорации. Проекты по модернизации общественного транспорта формируют спрос на новые автобусы в крае. При поддержке корпорации уже подобные проекты уже реализованы в пятнадцати городах, включая Дальневосточный регион.
«Проект «Дальневосточный автобус» позволит снизить стоимость автобусов в целом и обеспечит стабильность и надежность в перевозках общественным автобусным транспортом», - подытожил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.