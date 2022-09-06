В рамках ВЭФ-2022 во Владивостоке Юрий Трутнев заявил о создании трансграничных ТОР

Трутнев рассказал о трех тысячах инвестпроектов, которые стартовали на Дальнем Востоке за данный период. Частные инвесторы вложили в эти проекты около 3 триллионов рублей. В рамках их реализации были заключены соглашения на 6,7 триллиона рублей. Как подытожил полпред, темпы работы по основным направлениям развития экономики в Дальневосточном регионе превышают среднероссийские показатели.