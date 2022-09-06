В рамках ВЭФ-2022 во Владивостоке Юрий Трутнев заявил о создании трансграничных ТОР

На встрече обсуждались вопросы создания архитектуры нового мирового порядка в условиях сложившихся экономических и политических реалий, информирует издание vostokmedia.com. Также участники беседовали об основных направлениях развития международного сотрудничества и рассматривали перспективы укрепления бизнес-связей. На форум прибыли делегации из 68 государств, включая Англию, Австрию, Австралию, Соединенные Штаты, Францию, Германию, Швейцарию, Ирландию, Италию и Японию.
Особое внимание полпред уделил рассмотрению возможности запустить трансграничные территории опережающего развития (ТОР). Как отметил Трутнев, глава нашего государства уже одобрил такую инициативу. После ВЭФ-2022 запланирована более детальная проработка вопросов о создании ТОР.
«Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы была максимально объективная их оценка», — заявил Трутнев.
Подразумевается, что реализованные на новых международных ТОР проекты будут работать не только в рамках национального законодательств, но и в рамках межправительственных соглашений.
Вице-премьер уточнил, что поворот России на восток является стратегическим решением. Еще 9 лет назад был намечен этот вектор развития страны, а развитие Дальневосточного региона объявлено национальным приоритетом.
Трутнев рассказал о трех тысячах инвестпроектов, которые стартовали на Дальнем Востоке за данный период. Частные инвесторы вложили в эти проекты около 3 триллионов рублей. В рамках их реализации были заключены соглашения на 6,7 триллиона рублей. Как подытожил полпред, темпы работы по основным направлениям развития экономики в Дальневосточном регионе превышают среднероссийские показатели.
По словам Трутнева, нужно стимулировать прорыв в развитии территорий Дальнего Востока. Для начала нужно ускорить развитие Восточного железнодорожного полигона. На сегодняшний день 78 миллионов тонн грузов остались неперевезенными. Это значит, что 1,5 триллиона ВВП было потеряно.
Другим значимым направлением стимулирования развития экономики является создание транспортных коридоров.
Вице-премьер сообщил, что экономически значимой транспортной артерией страны является Северный морской путь. Правительство намерено развивать этот канал. Известно, что на развитие Севморпути направят около 1,3 триллиона рублей.