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Вертикальные пылесосы: преимущества и особенности выбора

Сегодня, 10:54
Фото: CleanHomeGuide
Что представляют собой вертикальные пылесосы. В чём их особенности, преимущества и недостатки. На что обратить внимание при выборе беспроводного пылесоса.

Многие в своих домах для проведения уборки до сих пор используют традиционные проводные модели пылесосов.

Тем не менее сегодня рынок предлагает более практичные и эффективные решения, например, беспроводной, или аккумуляторный пылесос. Его ещё называют вертикальным – такие устройства можно припарковать строго вертикально, благодаря чему их удобно спрятать, например, за дверью. Также рассматриваемое оборудование имеет компактные размеры, а пылесборник устанавливается непосредственно на ручке. Таким образом вы получаете «электровеник»-пылесос, который не требует подключения к электросети, не имеет проводов.

В чём преимущества и недостатки аккумуляторных пылесосов

Беспроводные устройства занимают гораздо меньше места по сравнению с традиционными моделями. Их легко можно спрятать за дверью, установив в вертикальном положении.

Вот другие преимущества рассматриваемых пылесосов:

  • высокая мобильность и маневренность. За счёт отсутствия проводов вы можете убирать пыль даже с труднодоступных мест. При этом нет проводов, которые могли бы путаться у вас под ногами или среди ножек мебели;
  • компактность. Беспроводные гораздо меньше по размеру, чем проводные. Также они имеют небольшой вес;
  • экономия электроэнергии. Питаются беспроводные пылесосы от специального аккумулятора, поэтому нет необходимости переплачивать за электричество;
  • доступная стоимость.

Из недостатков стоит отметить ограниченное время работы от аккумулятора, всего 50 минут. Хотя этого времени вполне достаточно, чтобы провести уборку даже в большом доме, так что данный недостаток не является существенным. Также пользователи отмечают необходимость ставить прибор на зарядку, но и это не такой уж и серьёзный «минус». Пылесос можно поставить на зарядку прямо во время парковки, а сама зарядная станция имеет компактные размеры.

Приобрести качественные беспроводные пылесосы можно в интернет-магазине Ozon здесь: www.ozon.ru/category/besprovodnye-pylesosy-10657/. На сайте можно изучить характеристики оборудования и заказать его с доставкой.

Как выбрать

При выборе беспроводного пылесоса рекомендуем обратить внимание на:

  • мощность. Чем она выше, тем качественнее результат уборки. Однако приборы с высокими показателями мощности потребляют больше энергии от АКБ, следовательно, и продолжительность автономной работы сокращается;
  • вместимость контейнера. Тут всё зависит от габаритов вашего дома. В большинстве случаев вполне достаточно пылесборника объёмом 0,5 литра;
  • тип аккумулятора. Рекомендуем отдать предпочтение литий-ионным батарейкам. Они обеспечивают долгую автономную работу;
  • уровень шума. Нормальным считается показатель от 70 до 80 дБ. В идеале, чем ниже, тем лучше.

Не все пылесосы имеют функцию вертикальной парковки. Если её нет, то оборудование можно повесить на стену – для этого в комплекте с устройством поставляется специальное приспособление.

Помимо вертикальных пылесосов существуют и другие продвинутые варианты. Например, робот-пылесос «Поларис» может полностью самостоятельно убраться в помещении по заложенной программе.

Приобрести современные пылесосы можно в магазине «Озон» - https://www.ozon.ru/category/besprovodnye-pylesosy-10657/

Аккумуляторный пылесос - https://www.ozon.ru/category/besprovodnye-pylesosy-10657/

Робот-пылесос «Поларис» - https://www.ozon.ru/category/roboty-pylesosy-10650/polaris-17476997/

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