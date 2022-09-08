Вертикальные пылесосы: преимущества и особенности выбора

Из недостатков стоит отметить ограниченное время работы от аккумулятора, всего 50 минут. Хотя этого времени вполне достаточно, чтобы провести уборку даже в большом доме, так что данный недостаток не является существенным. Также пользователи отмечают необходимость ставить прибор на зарядку, но и это не такой уж и серьёзный «минус». Пылесос можно поставить на зарядку прямо во время парковки, а сама зарядная станция имеет компактные размеры.