Вертикальные пылесосы: преимущества и особенности выбора

Многие в своих домах для проведения уборки до сих пор используют традиционные проводные модели пылесосов.
Тем не менее сегодня рынок предлагает более практичные и эффективные решения, например, беспроводной, или аккумуляторный пылесос. Его ещё называют вертикальным – такие устройства можно припарковать строго вертикально, благодаря чему их удобно спрятать, например, за дверью. Также рассматриваемое оборудование имеет компактные размеры, а пылесборник устанавливается непосредственно на ручке. Таким образом вы получаете «электровеник»-пылесос, который не требует подключения к электросети, не имеет проводов.
В чём преимущества и недостатки аккумуляторных пылесосов
Беспроводные устройства занимают гораздо меньше места по сравнению с традиционными моделями. Их легко можно спрятать за дверью, установив в вертикальном положении.
Вот другие преимущества рассматриваемых пылесосов:
Из недостатков стоит отметить ограниченное время работы от аккумулятора, всего 50 минут. Хотя этого времени вполне достаточно, чтобы провести уборку даже в большом доме, так что данный недостаток не является существенным. Также пользователи отмечают необходимость ставить прибор на зарядку, но и это не такой уж и серьёзный «минус». Пылесос можно поставить на зарядку прямо во время парковки, а сама зарядная станция имеет компактные размеры.
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Как выбрать
При выборе беспроводного пылесоса рекомендуем обратить внимание на:
Не все пылесосы имеют функцию вертикальной парковки. Если её нет, то оборудование можно повесить на стену – для этого в комплекте с устройством поставляется специальное приспособление.
Помимо вертикальных пылесосов существуют и другие продвинутые варианты. Например, робот-пылесос «Поларис» может полностью самостоятельно убраться в помещении по заложенной программе.
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