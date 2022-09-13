Гению места и знаменитому путешественнику посвящается

- И эта постановка является продолжением темы, которую мы никогда не забываем - рассказывать о событиях, которые происходили во Владивостоке, и людях, которые здесь жили, основываясь на прекрасных литературных произведениях, - говорит главный режиссёр театра имени Горького Ефим Звеняцкий. - Наш театр никогда не ставил «датских» спектаклей, и постановка о Владимире Арсеньеве - не исключение. Не даты ради, а для того, чтобы напомнить жителям города о фигуре такого громадного масштаба, о человеке, который стал гением места для всего Приамурского края, - вот зачем мы работаем.