Гению места и знаменитому путешественнику посвящается

Специально для театра имени Горького по книгам и архивным материалам пьесу написала драматург Елена Исаева. Сотрудничество московского драматурга и театра уже подарило зрителю такие популярные спектакли, как «Крейсера» (16+) по роману Валентина Пикуля, «Фрегат «София» (16+) по рассказу Бориса Пильняка.
- И эта постановка является продолжением темы, которую мы никогда не забываем - рассказывать о событиях, которые происходили во Владивостоке, и людях, которые здесь жили, основываясь на прекрасных литературных произведениях, - говорит главный режиссёр театра имени Горького Ефим Звеняцкий. - Наш театр никогда не ставил «датских» спектаклей, и постановка о Владимире Арсеньеве - не исключение. Не даты ради, а для того, чтобы напомнить жителям города о фигуре такого громадного масштаба, о человеке, который стал гением места для всего Приамурского края, - вот зачем мы работаем.
В постановке занята молодёжь и мэтры театра - например, заслуженный артист России Евгений Вейгель. 17 и 18 сентября несколько ролей в спектакле сыграют Сергей Степанченко, Ксения Лаврова-Глинка. Для них это будет читка, для актёров же театра имени Горького - полноценная постановка, с выстроенным светом, декорациями, костюмами, которая затем войдёт в репертуар театра.
- Я настоял на названии «Арсеньев. Расхищению не подлежит», - говорит Ефим Звеняцкий, - потому что мне кажется, что мы достаточно легкомысленно на протяжении многих лет относились к памяти Арсеньева, к его наследию… И наша постановка, возможно, это такая дань его памяти и наше перед ним и его семьёй покаяние, наш дар зрителю и прикосновение к его юбилею.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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