Следующими будут новогодние каникулы, которые во Владивостоке начнутся 31 декабря и закончатся вместе с рождественской неделей — 7 января. В это время дома находятся не только дети, но и вся семья. Поэтому время зимних каникул предназначено для семейного отдыха — в этот период в школах Владивостока обычно не предусмотрены развлекательные программы для школьников, но зато в самом городе можно найти массу интересных мероприятий для всей семьи.