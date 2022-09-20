Для российских школьников утверждено единое расписание учебы и отдыха, предложенное Министерством просвещения РФ. Даты отдыха школьников отличаются только для школ с традиционной (по четвертям) и модульной системой обучения.
Школьники Владивостока уйдут на осенние каникулы с 29 октября. Отдых продлится неделю, и уже с 7 ноября начнется очередная осенняя четверть.
Традиционно в осенние каникулы администрация Владивостока проводит для детей массу интересных мероприятий. Это различные мастер-классы, выставки, познавательные экскурсии, детские концерты, кинопоказы и игротеки, посещение творческих и литературных мастерских.
Некоторые школы Владивостока сами разрабатывают программу осеннего отдыха для своих учащихся, организовывая походы, тематические часы, игры, посещение музеев и кинотеатров и др. Классные руководители самостоятельно подготавливают программу мероприятий, чтобы школьники не скучали в осенние каникулы.
Следующими будут новогодние каникулы, которые во Владивостоке начнутся 31 декабря и закончатся вместе с рождественской неделей — 7 января. В это время дома находятся не только дети, но и вся семья. Поэтому время зимних каникул предназначено для семейного отдыха — в этот период в школах Владивостока обычно не предусмотрены развлекательные программы для школьников, но зато в самом городе можно найти массу интересных мероприятий для всей семьи.
Две осенние четверти длятся по 8 недель, а вот зимне-весенние четверти обычно длиннее. Поэтому зимой дается дополнительный отдых самым маленьким школьникам, обучающимся в первых классах Владивостока. Они будут отдыхать в феврале — с 13 по 19 число.
Остальные школьники после окончания зимних каникул будут учиться 10 недель — весенние выходные дни начнутся только в начале апреля. Как и осенью, отдых продлится всего неделю — с 8 по 16 апреля.
На летний отдых школьники Владивостока уйдут в мае: для учеников младших классов дата окончания учебы назначена на 24.05.2023, а для средней и старшей школы — на 17.05.2023.
В российских школах, где обучение проходит по модульной системе (по триместрам), времени для отдыха будет больше.
Информацию о том, как распределяются даты учебы и отдыха в той или иной школе, можно посмотреть на официальном сайте образовательного учреждения. Школы уже в сентябре публикуют расписание осенних, зимних и весенних каникул в разделе «График работы» либо «План работы».