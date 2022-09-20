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Когда начинаются осенние каникулы у владивостокских школьников?

Сегодня, 11:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Когда начинаются осенние каникулы у владивостокских школьников?
Осенние каникулы в школе во Владивостоке начнутся уже в конце октября. Когда и сколько будут отдыхать школьники Владивостока в учебном году 2022/2023 — расскажем в нашем материале.

Расписание каникул на 2022/2023 год по четвертям

Для российских школьников утверждено единое расписание учебы и отдыха, предложенное Министерством просвещения РФ.  Даты отдыха школьников отличаются только для школ с традиционной (по четвертям) и модульной системой обучения.

Школьники Владивостока уйдут на осенние каникулы с 29 октября. Отдых продлится неделю, и уже с 7 ноября начнется очередная осенняя четверть.

Традиционно в осенние каникулы администрация Владивостока проводит для детей массу интересных мероприятий. Это различные мастер-классы, выставки, познавательные экскурсии, детские концерты, кинопоказы и игротеки, посещение творческих и литературных мастерских.

Некоторые школы Владивостока сами разрабатывают программу осеннего отдыха для своих учащихся, организовывая походы, тематические часы, игры, посещение музеев и кинотеатров и др. Классные руководители самостоятельно подготавливают программу мероприятий, чтобы школьники не скучали в осенние каникулы.

Следующими будут новогодние каникулы, которые во Владивостоке начнутся 31 декабря и закончатся вместе с рождественской неделей — 7 января. В это время дома находятся не только дети, но и вся семья. Поэтому время зимних каникул предназначено для семейного отдыха — в этот период в школах  Владивостока обычно не предусмотрены развлекательные программы для школьников, но зато в самом городе можно найти массу интересных мероприятий для всей семьи.

Две осенние четверти длятся по 8 недель, а вот зимне-весенние четверти обычно длиннее. Поэтому зимой дается дополнительный отдых самым маленьким школьникам, обучающимся в первых классах Владивостока. Они будут отдыхать в феврале — с 13 по 19 число.

Остальные школьники после окончания зимних каникул будут учиться 10 недель — весенние выходные дни начнутся только в начале апреля. Как и осенью, отдых продлится всего неделю — с 8 по 16 апреля.

На летний отдых школьники Владивостока уйдут в мае: для учеников младших классов дата окончания учебы назначена на 24.05.2023, а для средней и старшей школы — на 17.05.2023.

Расписание каникул на 2022/2023 год по четвертям
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Расписание по триместрам

В российских школах, где обучение проходит по модульной системе (по триместрам), времени для отдыха будет больше.

  • Осенние каникулы запланированы на 10-16 октября и 21-27 ноября 2022 года.
  • Зимние каникулы – на 31 декабря 2022 года – 08 января 2023 года и 20-26 февраля 2023 года.
  • Весенние каникулы будут продолжаться с 3 по9 апреля 2023 года, в этот сезон школьники будут отдыхать всего один раз.

Информацию о том, как распределяются даты учебы и отдыха в той или иной школе, можно посмотреть на официальном сайте образовательного учреждения. Школы уже в сентябре публикуют расписание осенних, зимних и весенних каникул в разделе «График работы» либо «План работы».

Расписание по триместрам
Фото: Медиахолдинг 1Mi
#Каникулы#Школа
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