Триумф «Богов Мексики»

185 фильмов из 39 стран были показаны на кинофоруме, в конкурсе было представлено восемь полнометражных и шесть короткометражных картин (ранее их было восемь, но в этом году, как рассказал программный директор «Меридианов Тихого» Юрий Гончаров, было принято решение «немножко пощадить жюри, которому нужно не только смотреть, но и обсуждать»).
Всю кинофестивальную неделю погода откровенно баловала участников форума - например, режиссёр фильма «Жанна» (16+) Константин Статский, получившего приз зрительских симпатий, сказал, что в первый же день пребывания во Владивостоке с восторгом купался на острове Русском - и город, а особенно возможные локации для съёмок, произвели на него огромное впечатление. Но в день закрытия «Меридианов Тихого» было холодно и мокро, правда, на традиционно тёплую и дружескую атмосферу самого мероприятия в кинотеатре «Океан» это не повлияло.
Кстати, впервые на этом фестивале приз достался не только киношникам, но и зрителю. Самому активному, просмотревшему больше всех фильмов. Им стала жительница Владивостока Ксения Закурко.
Итак, кто же стал триумфаторами 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого»?
Приз губернатора Приморского края «9288 км» получил - за честь и достоинство - народный артист России режиссёр Вадим Абдрашитов.
Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм взяла «Жанна» (16+), лента Константина Статского.
Впервые на фестивале вручали Призы Гильдии художников кино и телевидения союза кинематографистов РФ. Приз за лучшую художественную постановку короткометражного фильма достался китайской ленте «Пьяница» (16+), за лучший полнометражный фильм - картине «Похожий человек» (16+, Россия).
Приз Юла Бриннера традиционно вручается лучшему молодому российскому актёру - в этом году он достался Марку Эйдельштейну, сыгравшему в фильме «Страна Саша» (16+, Россия).
Приз NETPAC получил фильм «Педро» (Индия, 16+).
Особого диплома жюри - за звуковое решение фильма - удостоилась картина «Волнами» (Россия, 16+).
Приз за лучший короткометражный фильм получила лента «Шарира» (Китай, 16+).
Приз за лучшую мужскую роль - Чандан Сэн (фильм «Облако и человек», 16+, Индия).
Приз за лучшую женскую роль - достался целому ансамблю актрис (Ольга Лапшина, Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина) фильма «Похожий человек» (Россия, 16+).
Приз за лучшую режиссуру - Натеш Хегде (фильм «Педро», 16+, Индия).
Специальный приз жюри - фильм «Ямабуки» (Япония, 16+).
Ну и гран-при как лучший полнометражный фильм 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» получила картина «Боги Мексики» режиссёра Хельмута Досантоса (Мексика, 16+). Отметим, что Хельмут приехал на кинофестиваль и лично получил приз.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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