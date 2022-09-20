Триумф «Богов Мексики»

Всю кинофестивальную неделю погода откровенно баловала участников форума - например, режиссёр фильма «Жанна» (16+) Константин Статский, получившего приз зрительских симпатий, сказал, что в первый же день пребывания во Владивостоке с восторгом купался на острове Русском - и город, а особенно возможные локации для съёмок, произвели на него огромное впечатление. Но в день закрытия «Меридианов Тихого» было холодно и мокро, правда, на традиционно тёплую и дружескую атмосферу самого мероприятия в кинотеатре «Океан» это не повлияло.