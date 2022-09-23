Мобилизация: Женщины Приморья обратились к участникам спецоперации

«Дорогие Приморцы! Мы все с вами прослушали выступление нашего уважаемого Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Общественная организация женщин Приморского края полностью поддерживает решение об укреплении нашей армии, которой мы всегда гордились. Наши сыновья и внуки, наши мужья с гордостью принимают повестки идти на службу и сделать всё, чтобы избавиться от нацизма. Мы всегда побеждали и уверены, что наша Российская семья численно пополнится настоящими патриотами, настоящими людьми с большой буквы!», — обратились к землякам председатель Приморского краевого Совета женщин Зинаида Иовкова и зампредседателя Ирина Зрютина.
Женщин, чьи мужчины — отцы, супруги, сыновья и братья — отправились бороться с неонацизмом, поддержала лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная.
«Дорогие мои подруги! Разделяю ваши волнения по всему происходящему на Донбассе и по объявленной частичной мобилизации. Думаю, что биение собственного сердца услышали мы все, пока наш президент выступал в прямом эфире. Сейчас активизируются силы, готовые внести раскол среди нас и в обществе с призывами выходить на улицу и подписывать петиции разного толка. Надо проявить материнскую мудрость и здраво понять, что за нас с вами, за наших родных и близких, за землю нашу добровольцы и пошли на специальную военную операцию семь месяцев назад!», — пишет Татьяна на своей странице во ВКонтакте.
Обе организации также подчёркивают важность проведения на Донбассе референдумов о вхождении в состав Российской Федерации, которые пройдут на освобожденных территориях с 23 по 27 сентября.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин обратился к согражданам и объявил о частичной мобилизации, пообещал поддержать итоги референдумов и обеспечить их безопасность.