Мобилизация: Женщины Приморья обратились к участникам спецоперации

«Дорогие мои подруги! Разделяю ваши волнения по всему происходящему на Донбассе и по объявленной частичной мобилизации. Думаю, что биение собственного сердца услышали мы все, пока наш президент выступал в прямом эфире. Сейчас активизируются силы, готовые внести раскол среди нас и в обществе с призывами выходить на улицу и подписывать петиции разного толка. Надо проявить материнскую мудрость и здраво понять, что за нас с вами, за наших родных и близких, за землю нашу добровольцы и пошли на специальную военную операцию семь месяцев назад!», — пишет Татьяна на своей странице во ВКонтакте.