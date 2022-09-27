Фольклор и классику объединяет фестиваль культуры стран АТР

– Татьяна Валерьевна, фестиваль культур стран АТР в Приморской филармонии проходит не впервые?
– Да, он проводится с 2014 года. Мы создавали его с бывшим главным дирижёром Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолием Смирновым. Тогда мы обратили внимание на то, что очень много к нам приезжали с концертами музыканты из КНР, Японии, Южной Кореи. Причём это были и солисты, и музыкальные коллективы. И мы приняли решение не проводить разрозненные концерты, а соединить их воедино и создать фестиваль. Сначала мы назвали его фестивалем классической музыки, но затем заявки на участие стали всё чаще подавать музыканты, которые исполняли национальную музыку, обращались к фольклорным традициям своих стран, играли на национальных инструментах. И мы решили не ограничивать фестиваль только классической музыкой и переименовали его в фестиваль культур стран АТР.
– Изменился ли формат фестиваля во время пандемии?
– Конечно. Ещё в начале 2020 года стало ясно, что существовать в прежнем виде он не сможет. Музыканты из КНР, из Японии – тех стран, где до сих пор довольно серьёзные ограничения по коронавирусу действуют, – не могли к нам приехать. Тогда было решено проводить фестиваль раз в два года. К сожалению, с началом СВО многие музыканты из стран АТР, которые и хотели бы принять участие в фестивале, сталкиваются с огромными сложностями логистического характера, для некоторых политическая составляющая стала важнее искусства. Но мы надеемся – и уверены, что ещё увидим их на фестивале в будущем.
– Как составлялась программа нынешнего фестиваля, что в ней было интересного?
– Всё! В этом году в программе фестиваля четыре концерта (два уже состоялись, два ещё предстоят), и хочу заметить, что получился он многожанровым. Мы решили отразить в нём всю палитру музыки, не ограничиваться классической или народной музыкой, но и добавить рок, джаз. Так и получился фестиваль, который вполне можно назвать синтетическим.
– Четыре концерта – на первый взгляд, немного?
– Немного. Но все они очень разные и интересные!
– Расскажите, какие концерты уже состоялись?
– 22 сентября было открытие фестиваля. Он начался концертом коллектива из Забайкальского края, из Читы, – ансамбля русских народных инструментов имени Николая Будашкина. Это всемирно известный коллектив, очень интересно работающий! Он представил необычную программу «Легенды Дальнего Востока» (6+) в жанре, который сами музыканты считают новым направлением в российской музыкальной культуре. Они исполняют на русских народных музыкальных инструментах музыку малых и коренных народов Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока.
Выступление коллектива на нашем фестивале поддержал Рос-концерт, что говорит о высоком уровне исполнительского мастерства музыкантов.
Выступление ансамбля имени Будашкина, на мой взгляд, стало примером для многих музыкантов Дальнего Востока, как много может дать музыка коренных народов ДФО, как вдохновить. Вот ниша, занимайтесь!
Хочу заметить, что русские народные инструменты – уникальные инструменты, на них можно играть музыку фактически всех народов мира.
– И в Приморской краевой филармонии есть тому доказательство, ансамбль «Садко» и его программы, верно?
– Да. Например, они играют испанскую, еврейскую, бразильскую музыку, джаз и классику на русских народных инструментах. И они звучат прекрасно! А в программе для детей «Вокруг света за 60 минут с «Садко» (6+) есть момент, когда наши юные слушатели как бы попадают в Германию и заходят в костёл, где звучит орган! Так вот, баян может звучать как орган.
– Каким был второй концерт?
– 23 сентября у нас выступила – и это огромное счастье, потому что на Дальнем Востоке эти музыканты бывают очень редко – группа Cool&Jazzy. Это одна из лучших групп в Европе, работающих a’capella, то есть без сопровождения музыкальными инструментами. Они привезли программу «Вокальная революция» (6+). Cool&Jazzy – уникальный коллектив, работающий, кстати, при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев».
Концерт состоял из самых разнообразных номеров – от классики – Бах, Рахманинов – до джаза и рок-хитов и поп-музыки.
– Третий концерт состоится 29 сентября?
– Да, и это программа, которую специально для фестиваля составили музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра. Оркестр является постоянным участником всех наших фестивалей. Программа называется «Партитуры XX века» (6+). Музыканты предлагали её ещё Анатолию Смирнову, но всё как-то не складывалось. А новый художественный руководитель ТСО Дмитрий Банаев идею подхватил. Чем программа интересна? Двадцатый век, современные композиторы. В первом отделении прозвучит сочинение венгерского композитора Бэлы Бартока «Соната для двух роялей и ударных». То есть на сцене будет только два рояля и усиленная группа ударных. Наша замечательная солистка, пианистка Галина Гребенюк, приглашённая солистка Ольга Русакова и наши ударные – концертмейстер группы Алексей Алехнович и молодой барабанщик Михаил Макаров. Они дадут жару, обещаю!
Во втором же отделении примет участие весь ТСО. Будет исполнена сюита Ней Розауро «Бразилия 500». Это очень интересный современный бразильский композитор, и музыка у него страстная, яркая, истинно бразильская, музыка-карнавал.
– Завершит фестиваль тоже очень необычный концерт?
– Да. 6 октября его закроет выступление Российского квартета саксофонистов (6+), и это выступление тоже, кстати, пройдёт при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев». Их программа «От классики до рока» вполне укладывается в синтетическое направление нашего фестиваля. Будет исполнена музыка разнообразная – от Моцарта и Баха до Астора Пьяццоллы и «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри.
Коллектив – лауреат множества конкурсов, в его составе – лучшие выпускники Гнесинки. Это по сути знак качества!
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
Фото: официальный сайт Приморской краевой филармонии