Фольклор и классику объединяет фестиваль культуры стран АТР

– Да, он проводится с 2014 года. Мы создавали его с бывшим главным дирижёром Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолием Смирновым. Тогда мы обратили внимание на то, что очень много к нам приезжали с концертами музыканты из КНР, Японии, Южной Кореи. Причём это были и солисты, и музыкальные коллективы. И мы приняли решение не проводить разрозненные концерты, а соединить их воедино и создать фестиваль. Сначала мы назвали его фестивалем классической музыки, но затем заявки на участие стали всё чаще подавать музыканты, которые исполняли национальную музыку, обращались к фольклорным традициям своих стран, играли на национальных инструментах. И мы решили не ограничивать фестиваль только классической музыкой и переименовали его в фестиваль культур стран АТР.