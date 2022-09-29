Импортозамещение и его сильные стороны обсуждают в Приморском крае

Обсудить вопросы скорейшего продвижения импортозамещения в новых экономических реалиях собрались во Владивостоке представители тридцати пяти регионов страны, занимающиеся организацией поддержки производственного бизнеса. Два дня стажировки посвящены рассмотрению вопросов развития импортозамещения, лучших практик реализации проектов малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения и дискуссиям о путях трансформации российской экономики. Рабочей площадкой стажировки стал технопарк «Русский» и Дальневосточный федеральный университет. В программе встречи предусмотрено знакомство с производственно-экономическими особенностями Приморского края, с возможностями Дальневосточного федерального университета, программами и опытом развития в крае территорий опережающего развития, опытом выстраивания отношений с азиатскими бизнес-партнёрами. Кроме того, запланировано посещение производственных предприятий.