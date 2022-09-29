Импортозамещение и его сильные стороны обсуждают в Приморском крае

Обсудить вопросы скорейшего продвижения импортозамещения в новых экономических реалиях собрались во Владивостоке представители тридцати пяти регионов страны, занимающиеся организацией поддержки производственного бизнеса. Два дня стажировки посвящены рассмотрению вопросов развития импортозамещения, лучших практик реализации проектов малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения и дискуссиям о путях трансформации российской экономики. Рабочей площадкой стажировки стал технопарк «Русский» и Дальневосточный федеральный университет. В программе встречи предусмотрено знакомство с производственно-экономическими особенностями Приморского края, с возможностями Дальневосточного федерального университета, программами и опытом развития в крае территорий опережающего развития, опытом выстраивания отношений с азиатскими бизнес-партнёрами. Кроме того, запланировано посещение производственных предприятий.
Как отметил в своём приветственном слове заместитель министра экономического развития Приморского края Иван Машунин, уход иностранного бизнеса даёт отечественным предпринимателям возможность развить собственный.
«Мы готовы максимально помочь предприятиям, – заверил собравшихся замминистра. – Инновационные проекты двухсот пятьдесят компаний Приморского края уже получили грантовую поддержку, но нам необходимо увеличить и количество участников, и услуг, кроме того важно повысить их качество».
По словам Ивана Машунина, встреча во Владивостоке поможет определить узкие места импортозамещения, обменяться лучшим опытом, научиться привлекать инвестиции. Задача стоит не столько суметь заменить весь импорт, сколько стать от него независимым.
Генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко в свою очередь отметил, что только семь процентов предпринимателей занимаются непосредственно промышленным производством. Чтобы увеличить долю собственного производства необходимы не только различные меры поддержки бизнеса, но и развитие кооперативных связей.
«Давайте искать точки соприкосновения, например, если у вас в регионе развито производство лекарственных препаратов, БАД, приходите к нам, в Приморье для этих отраслей есть необходимая сырьевая база и наработки учёных», – отметил Андрей Шевченко.
Про региональные особенности реализации проектов импортозамещения в Приморском крае гостям рассказал руководитель программы развития и поддержки инновационного предпринимательства в Корпорации развития Приморского края Александр Варченко.
«Давайте находить сильные стороны и развивать их», – заметил он, обращаясь к собравшимся, и предложил всем вместе обсудить на примере наиболее успешно реализующих импортозамещение территорий, куда двигаться и как развиваться дальше.
Корпорация развития Приморского края представила гостям ролик, рассказывающий про локализацию производств в регионе и особенности территорий опережающего развития, действующих в Приморье – это ТОР «Михайловский», ТОР «Большой Камень» и ТОР «Нефтехимический», Свободный порт Владивосток, офшорная зона на Русском острове и Инновационнй научно-технологический центр «Русский».
Директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Приморского края Максим Рыжий рассказал, в какие отрасли лучше инвестировать в Приморье. Три кита экономика края – логистика, туризм и сельское хозяйство. Перспективно также горнодобывающее производство. А региональные промышленные парки выступают основными точками притяжения инвесторов для реализации проектов импортозамещения.
«Созданые промышленные и технопарки, меры поддержки помогут развитию производства, созданию новых рабочих мест. А когда больше рабочих мест – больше налогов, выгода для бюджета», – заметил он.
Также в первый день стажировки её участники рассмотрели возможность импортозамещения в сфере производства промышленной и бытовой химии в Приморском крае на примере реализации проекта компании «Владсинтез», условия работы и порядок размещения резидентов особых экономических зон Приморья, систему генерации проектов импортозамещения, коллаборацию фундаментальной науки на примере работы Российско-китайского биотехнологического центра.
Во второй день стажировки её участники обсудят усиление роли инфраструктуры поддержки производственных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих условиях, а также посетят компанию «Дальстамарин».